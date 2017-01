Rage au volant: pris en chasse sur une route et tabassé

«Ça a commencé à un feu de circulation. Les jeunes se sont mis devant moi et ils ont arrêté, alors je les ai dépassés par la gauche. Ils ont mis les hautes et m'ont dépassé pour se mettre devant moi et ralentir encore. »

L'homme de 60 ans revenait d'un souper à Montréal par la route 241. Un chemin qu'il a emprunté des milliers de fois pour rentrer chez lui, à Sutton. Ce samedi-là, vers 23 h, seul au volant de sa camionnette, il s'est retrouvé bien malgré lui dans une course où il avait le rôle de la souris.

« Ils se sont mis à me dépasser par la droite, ralentissaient, attendaient que je les redépasse. C'était vraiment comme le jeu du chat et la souris. Et chaque fois qu'ils me dépassaient, le passager qui était assis derrière lançait des objets sur mon camion », raconte M. Vézina.

Le dernier coup a résonné plus fort que les autres. Soucieux de voir si son camion avait été endommagé, M. Vézina s'est arrêté en bordure du chemin, un peu plus loin. Et il a fait l'erreur de sortir de son véhicule.

« Ils m'ont rattrapé, se sont garés devant mon camion et trois jeunes hommes sont débarqués. Ils m'ont pris et se sont mis à me bardasser, à me pousser. J'étais en mode défensif. Puis, j'ai reçu un coup sur la cuisse. J'ai tout de suite su que j'avais la jambe cassée. Elle était toute croche. »

L'homme raconte qu'en réalisant qu'ils venaient de le blesser sérieusement, les jeunes l'auraient lâché et se seraient enfuis, non sans lui demander son argent.

« J'étais couché dans la voie publique, tout habillé en noir. J'ai rampé jusque devant mon véhicule. Après, j'ai fait 911. Avant que les ambulanciers arrivent, il est passé trois véhicules sans que personne arrête. »

UNE RÉÉDUCATION ET TROIS ARRESTATIONS

M. Vézina ne s'était pas trompé. Son fémur gauche a été fracturé et le skieur a dû subir une opération le lendemain. Résultat : six semaines de béquilles et, ensuite, la rééducation.

« La morale, c'est de ne pas débarquer, mais bon, on a tous un côté impulsif. Et j'aurais dû appeler la police pendant que j'étais dans mon camion, mais dans le feu de l'action, tu n'as pas le temps de regarder ton cellulaire et de conduire », résume-t-il, en saisissant son téléphone pour montrer qu'il n'est pas simple d'accéder rapidement au clavier sur un écran tactile.