Plus de 700 kg de cocaïne saisis sur un voilier en direction du Québec

Un Québécois résidant des Laurentides, Jean-François Cyr, a été arrêté sur le bateau, de même qu'un autre passager d'origine européenne et le capitaine, un Américain.

Selon nos informations, le voilier de 20 mètres baptisé Sea Ya II a été ciblé à la suite d'une enquête amorcée au printemps dernier et menée par la division de la Gendarmerie royale du Canada en Nouvelle-Écosse et du US Department of Homeland Security.

Le voilier serait parti de la République dominicaine et aurait été ancré durant plusieurs jours du côté néerlandais de l'île de Saint-Martin, dans la mer des Caraïbes, avant de remonter vers la côte américaine et le Canada.

Il semble que la drogue ait été destinée au Québec. On ne connaît pas encore le nombre exact de kilogrammes de cocaïne découverts à bord du voilier, mais il y en aurait plus de 700, selon nos informations. La valeur de la saisie s'élèverait donc au moins à 30 millions de dollars quand on sait que 1 kg de cocaïne non traitée se négocie actuellement à environ 45 000 $ à Montréal et dans la province.

« Pour avoir une telle quantité de cocaïne, ce n'est probablement pas une seule organisation criminelle, mais au moins deux qui seraient derrière cette importation », croit un policier consulté par La Presse. Au Québec, quelques organisations auraient les reins assez solides pour importer plus de 700 kg ; parmi elles, les Hells Angels et la mafia, pense le policier.

LE SEA YA II

Selon des informations de la Garde côtière américaine consultées par La Presse, le Sea Ya II, qui a été construit en 1994, appartiendrait à la société Sagres Sailing Inc. de Fort Worth, au Texas, et son port administratif se trouverait à Wilmington, au Delaware. Les derniers enregistrements datent de février 2017 et sont valides jusqu'en février prochain.

La dernière fois que le voilier a signalé sa position, c'était en décembre 2016, et il était amarré près de Fort Lauderdale, en Floride.

Le 3 septembre dernier, les douaniers de l'Agence des services frontaliers du Canada à Halifax, en Nouvelle-Écosse, ont trouvé 273 kg de cocaïne dans un petit bateau qui arrivait de l'île de Saint-Martin. Deux hommes ont été arrêtés et accusés, un résidant de la Nouvelle-Écosse et un Montréalais, Luc Chevrefils, 59 ans.

- Avec la collaboration de Tristan Péloquin, La Presse

