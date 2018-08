Nombreuses entraves sur les routes montréalaises ce week-end

Image fournie par Les ponts Jacques Cartier et Champlain

Échangeur Turcot

Le secteur de l'autoroute 15 est à éviter en fin de semaine puisqu'une congestion importante est à prévoir, selon le ministère des Transports. Plus précisément, l'autoroute 15 sera complètement fermée en direction sud, entre la sortie 64 et l'échangeur Turcot. Les entrées de l'autoroute 15, toujours en direction sud, en provenance de l'avenue Royalmount, de la rue Jean-Talon, du chemin de la Côte-Saint-Luc et de l'avenue Girouard seront aussi fermées.

C'est aussi le cas de la sortie 66 (A15 Sud/Montréal Centre-ville/pont Champlain) de l'autoroute 40 en direction ouest. L'autoroute 15 en direction nord de même que ses accès entre la sortie numéro 63 et l'entrée en provenance du boulevard Édouard-Montpetit ne pourront être empruntés. Ces entraves seront présentes jusqu'à 5 h lundi matin.

Des déviations balisées seront mises en place sur les autoroutes 13 et 520 pour les usagers en provenance des autoroutes 20 et 40.

À noter que la sortie 61 (avenue Atwater) de l'autoroute 15 en direction nord ainsi que l'entrée de l'autoroute 15 en direction nord en provenance de l'avenue Atwater seront fermées durant la fin de semaine pour des travaux réalisés par Hydro-Québec.

Autoroute Bonaventure

Il est à noter que l'autoroute Bonaventure sera complètement fermée en direction du centre-ville de Montréal à compter de 22 h dimanche, et ce, jusqu'à 5 h lundi matin pour la réalisation de travaux de réfection de la chaussée. Une déviation empruntant le réseau local sera mise en place pour la nuit.

Pont Honoré-Mercier

La circulation sera compliquée sur le pont Honoré-Mercier à la hauteur de Kahnawake jusqu'au 20 août prochain. La fermeture est complète en direction de Kahnawake et de la Rive-Sud. La circulation se fera à contresens sur le pont en direction de Montréal. Il n'y aura qu'une voie par direction.