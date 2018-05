Raif Badawi pourrait être désigné citoyen d'honneur de Montréal

L'opposition et le conseiller Marvin Rotrand déposeront une motion lors du prochain conseil municipal, le 28 mai. Ils inviteront l'administration Plante à imiter la Ville de Sherbrooke où la famille du blogueur a trouvé refuge et qui a accordé ce statut symbolique à l'homme emprisonné depuis juin 2012 et condamné à 1000 coups de fouet pour apostasie et insulte à l'islam.

« Nous voulons par ce geste inspirer d'autres villes du Canada et du monde entier à maintenir une pression à l'égard du mouvement en faveur de la libération de Raif Badawi », a indiqué l'élu Rotrand.

Déjà en février 2015, Montréal a adopté une première motion demandant au gouvernement canadien de faire pression sur l'Arabie saoudite. Les efforts diplomatiques n'ont toutefois pas porté fruit.

« Cette nouvelle motion, approuvée par la famille Badawi, permettra au conseil municipal de réitérer sa solidarité et son soutien envers les prisonniers d'opinion », a estimé Lionel Perez, chef intérimaire d'Ensemble Montréal.