Le conseiller Hadrien Parizeau exclu du parti Ensemble Montréal

Le chef du parti et de l'opposition officielle à l'hôtel de ville, Lionel Perez, a déclaré dans un court communiqué que « les priorités de M. Parizeau s'éloignaient de plus en plus des enjeux du parti » de l'ex-maire Denis Coderre.

En février, Hadrien Parizeau, élu pour un premier mandat au scrutin de novembre dernier, a été nommé au sein du comité exécutif par l'administration Plante. En mêlée de presse en marge de l'annonce sur la revitalisation de la rue Sainte-Catherine, M. Perez a assuré que sa décision n'était pas lien avec cette nomination.

Pour sa part, Hadrien Parizeau a qualifié de « décevant » le choix de son ex-chef rappelant qu'il «dénonçait lui-même l'absence de membre de son parti au comité exécutif».

Le petit-fils de l'ex-premier ministre Jacques Parizeau dit avoir «mis de côté la partisanerie» en acceptant le siège de conseiller associé à la jeunesse, aux sports et aux loisirs au sein du comité exécutif pour faire avancer «les intérêts» des Montréalais.

Hadrien Parizeau demeurait membre du parti Ensemble Montréal, mais ne siégeait plus au caucus de la formation depuis sa nomination.