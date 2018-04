Cycliste frôlé: le syndicat représentant le chauffeur de la STM le défendra

Aucune sanction n'a encore été prise par la Société de transport de Montréal (STM) à l'endroit de son chauffeur au comportement agressif qui figure dans une vidéo captée par un cycliste, mercredi, à Montréal, et devenue virale par la suite. Or, advenant le cas où la STM décide de sanctionner son employé, le syndicat représentant le chauffeur promet de le défendre.

«On va attendre le résultat de l'enquête de l'employeur, qui va probablement rencontrer l'employé [cette] semaine. On verra ce qui en découlera par la suite et on va appuyer notre membre dans la suite des choses», a affirmé Ronald Boisrond, du Service des communications du Syndicat canadien de la fonction publique (SPCF).

Vendredi, la STM a affirmé à La Presse que le comportement de son employé ne «correspondait pas à la vision de la STM» et qu'il serait rencontré prochainement pour livrer sa version des faits. Dans une vidéo captée par un cycliste sur la rue Sherbrooke, on voit l'autobus frôler ce dernier. Le cycliste rattrape et interpelle le chauffeur qui lui répond agressivement d'emprunter la piste cyclable.