Un pas «irréversible» vers le prolongement de la ligne bleue

Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, a assuré que les investissements annoncés marquent une étape « irréversible » vers la construction de ce projet, qui prévoit cinq nouvelles stations dont l'inauguration est maintenant prévue pour 2026. Les travaux de construction devraient débuter en 2021.

Tout en insistant sur le fait qu'«on ne connaîtra les coûts finaux du projet qu'après la fin du processus d'appel d'offres», M. Couillard a confirmé que la valeur du projet est estimée à 3,9 milliards pour un prolongement totalisant 5,8 kilomètres.

Au coût moyen de 672 millions par kilomètre, le nouveau tronçon de la ligne bleue coûtera ainsi quatre fois plus cher à construire que le prolongement du métro de Laval et prendra place parmi les tronçons de métro les plus chers du monde, selon des données compilées dans des études universitaires et dans des sites spécialisés.

À cette étape du projet, le gouvernement fédéral ne contribuera que 16 millions aux études préparatoires, soit une somme représentant la moitié des coûts de production d'un dossier d'affaires qui détaillera le coût final du projet ainsi que la localisation des stations, les technologies utilisées et autres éléments déterminants du projet.

En plus de contribuer lui aussi 16 millions à ce dossier d'affaires, le gouvernement du Québec investira une somme totale de 330 millions pour l'achat des terrains et les expropriations requises, la production des plans et devis, une analyse de la valeur, des études détaillées ainsi qu'une «revue indépendante en continu des coûts et échéanciers».

Le projet sera ensuite soumis pour financement au programme d'infrastructures du gouvernement fédéral à la fin de 2020. La seconde phase de ce programme de 11 ans, qui prévoit des investissements de plus de 5 milliards dans les projets de transports collectifs au Québec, doit commencer en 2019. Le premier ministre Couillard et son homologue fédéral Justin Trudeau, présent lundi lors d'un évènement de presse très couru, n'ont pas précisé dans quelle proportion les deux gouvernements financeront le projet de près de 4 milliards.

Cinq stations, deux terminus

Pour sa part, le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, André Fortin, a insisté pour dire que le projet du prolongement de la ligne bleue, «ça commence maintenant», même si les travaux de construction ne débuteront vraiment que dans environ trois ans.

Il a notamment indiqué que des avis d'expropriation ont été envoyés dès la semaine dernière aux propriétaires de terrains et d'immeubles requis pour l'aménagement de cette ligne qui se prolongera, au-delà de la station Saint-Michel actuelle, dans l'axe de la rue Jean-Talon.

Selon le ministre, quatre des cinq stations auront front sur la rue Jean-Talon à l'angle des boulevards Pie-IX, Viau, Lacordaire et Langelier. La station terminale sera implantée un peu plus au sud, à l'intersection de la rue Bélanger et du boulevard des Galeries-d'Anjou.

Un tunnel piétonnier reliera la station de métro sise à l'angle du boulevard Pie-IX au futur Service rapide par bus (SRB) Pie-IX, un vaste projet de bus express de plus de 300 millions de dollars promis pour 2022 sur cette grande artère nord-sud de l'est de Montréal.

M. Fortin a indiqué que le prolongement de la ligne bleue du métro comprendra deux terminus d'autobus, aux stations d'Anjou et du boulevard Pie-IX. Un vaste stationnement incitatif souterrain sera aussi construit sous le centre commercial Les Galeries d'Anjou, près de la station terminale de la ligne bleue.