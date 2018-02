Montréal résilie un contrat de 9 millions lié à la Formule E

La Ville de Montréal avait accordé en décembre 2016 un mandat à l'entreprise Techline pour effectuer le montage et le démontage de la piste de course dans les rues du centre-ville. La nouvelle administration ayant décidé d'abandonner la présentation de cet événement, le comité exécutif vient d'entériner la résiliation de cet autre contrat qui liait Montréal à la firme jusqu'en 2019. « En raison de l'annulation de l'événement à compter de 2018, la résiliation du contrat s'impose », indique un document présenté aux élus.

La Ville évalue avoir dépensé jusqu'à présent 2,3 millions sur les 9 millions prévus au contrat. Près de la moitié de l'argent a servi à l'achat d'équipements et le reste à défrayer les coûts d'installation. Une lettre envoyée à l'entreprise précise toutefois que celle-ci a demandé une « révision et négociation de frais additionnels » en raison de nombreux changements apportés par la Ville au contrat lors de la première -et unique- présentation de la Formule E. La Ville dit être encore à évaluer ces réclamations et qu'une décision doit être prise au cours des prochaines semaines.

Montréal estime que l'annulation de ce contrat n'entraînera pas de frais puisque la Ville avait prévu une clause lui permettant d'annuler le tout avec un préavis de 90 jours. « Le devis du contrat prévoyait une clause de sortie pour la Ville avec un préavis écrit d'au moins 90 jours avant l'événement, la présente résiliation n'occasionne aucuns frais ni pénalités pour la Ville », précise le document soumis aux élus.