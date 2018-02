Élections municipales: Coderre a dépensé nettement plus que Plante

Les partis municipaux ayant pris part à la campagne en vue des élections du 5 novembre 2017 ont remis cette semaine à la Ville de Montréal leur rapport de dépenses électorales.

Sortie victorieuse, Valérie Plante est loin d'avoir dépensé le maximum permis par la loi. Projet Montréal évalue avoir dépensé 270 000 $ pour l'élection de sa cheffe, alors que le plafond était fixé à 446 000 $.

En incluant les dépenses pour les 102 autres candidats en lice, Projet Montréal a dépensé 1 008 000 $. Le tiers de ces dépenses a été investi en publicité, soit 345 000 $.

Le rapport de dépenses du parti permet notamment d'apprendre que la firme Upperkut, derrière le slogan « L'homme de la situation », a reçu 38 000 $ pour ses services tout au long de la campagne. Le parti a aussi versé 22 000 $ à la firme Léger pour suivre l'évolution des intentions de vote.

PRÈS DU MAXIMUM

Si Équipe Denis Coderre a peu fait campagne devant les journalistes, la formation a massivement investi en publicité. Ainsi, sur le 1,5 million dépensé durant les élections, les deux tiers ont été investis en publicité, soit 970 000 $.

Équipe Denis Coderre a dépensé tout près du maximum permis par la loi. Le parti indique avoir dépensé 420 000 $ pour l'élection de son ancien chef.

Seul autre parti à avoir - brièvement - présenté un candidat à la mairie, Coalition Montréal dit avoir dépensé 77 000 $ durant la campagne. Sur cette somme, 10 600 $ ont été investis en publicité pour promouvoir la candidature de Jean Fortier, qui a finalement abandonné la course pour se rallier à Valérie Plante. Rappelons que la formation a fait élire un seul de ses candidats, soit Marvin Rotrand.

PRÈS D'UN MILLION EN REMBOURSEMENTS

La Ville de Montréal indique que les remboursements réclamés par les huit partis présents durant la campagne et candidats indépendants se chiffrent à 965 000 $ à ce jour.

Rappelons que les candidats ayant obtenu au moins 15 % des votes sont admissibles à un remboursement d'une partie de leurs dépenses électorales.

Des huit candidats à la mairie, seuls Valérie Plante et Denis Coderre ont atteint ce seuil, 51 % pour la première et 46 % pour le second. Les six autres ne sont donc pas admissibles à un remboursement.

Dans les arrondissements, les 102 candidats de Projet Montréal - donc même ceux n'ayant pas été élus - ont obtenu plus de 15 % des votes. Chez Équipe Denis Coderre toutefois, deux candidates n'ont pas réussi à atteindre ce seuil, soit Catherine Ménard et Anne-Marie Lelièvre. Celles-ci se présentaient toutes deux dans Lachine, arrondissement chaudement disputé où quatre partis s'affrontaient.

À noter, les rapports de dépenses électorales ne détaillent pas combien les partis ont récolté en dons auprès des Montréalais. Cette information se trouvera plutôt dans le rapport annuel que les formations doivent soumettre d'ici le 1er avril.