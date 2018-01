Réfection du réseau d'eau: Montréal augmente de 50% la cadence

L'étude détaillée du budget de Montréal a permis d'apprendre hier que le service de l'eau prévoyait réaliser jusqu'à 525 millions en travaux cette année pour réparer ses conduites vieillissantes. C'est beaucoup plus que les 350 millions exécutés en 2017.

« Oui, il y a des besoins urgents, et oui, on a l'intention d'investir au maximum de notre capacité. Je n'ai aucun problème à défendre ces investissements. C'est pour des raisons sécuritaires et économiques, parce que si on attend, ça ne va qu'empirer », a indiqué Sylvain Ouellet, élu responsable de l'eau au sein de l'administration Plante.

Les conduites de distribution d'eau de Montréal ont en moyenne 61 ans. C'est nettement plus que la moyenne de 41 ans dans les grandes villes canadiennes. Accusant son âge, le réseau a subi en 2017 pas moins de 18 ruptures par 100 km de conduites. Cette statistique représente une amélioration par rapport au début des années 2000, où l'on recensait 29 ruptures par 100 km, mais cela reste deux fois supérieur à la moyenne des grandes villes canadiennes.

Le directeur général de la Ville, Alain Marcoux, a souligné que le déficit d'entretien du réseau de distribution d'eau remontait à 1976, alors que Montréal a mis la pédale douce sur l'entretien de ses infrastructures au lendemain des Jeux olympiques.

Un problème de taille guette Montréal d'ici 10 ans, prévient Sylvain Ouellet, alors que près des deux tiers des conduites sont dans un état jugé « moyen ».

En effet, les conduites aménagées au début du XXe siècle arrivent peu à peu en fin de vie. Mais de nombreuses conduites datant de l'après-guerre doivent aussi être remplacées. Bien que plus jeunes, elles sont de moindre qualité. D'où la congestion dans les projets de réfection de la Ville.

La multiplication des ruptures majeures contribue également à ralentir le travail de Montréal. « Plus on a de situations d'urgence, plus on a de personnel qui devrait travailler sur du préventif qui est sollicité, et ça nous empêche d'en faire plus », a exposé Chantal Morissette, directrice du service de l'eau.

Samedi, par exemple, l'une des deux conduites alimentant le Casino en eau a cédé, entraînant une importante baisse de pression. Sa réparation s'avère très complexe puisqu'elle se trouve sous le pont de la Concorde, au-dessus du fleuve. Les travaux doivent donc s'effectuer près des glaces couvrant le cours d'eau, dans des conditions de froid intense. Une telle rupture survenue en novembre avait forcé la fermeture du Casino pendant quelques heures.

CODERRE AUSSI

L'opposition a continué à talonner l'administration lors de l'étude du budget. Bien qu'il dise comprendre l'importance d'investir dans le réseau d'eau, l'élu Alan De Sousa a estimé que l'acceptabilité sociale n'était pas au rendez-vous pour hausser les taxes au-delà de l'inflation.

Or, l'administration sortante envisageait elle aussi une hausse marquée, selon des documents préparés peu avant la dernière campagne dont La Presse a pris connaissance. On y apprend qu'on envisageait une augmentation des taxes résidentielles et commerciales de 2,1 % ainsi qu'une hausse de la taxe de l'eau pour récolter 27 millions de plus, soit très précisément la hausse décrétée par l'administration Plante-Dorais. En fait, le budget présenté la semaine dernière et la plus récente ébauche se ressemblent en plusieurs points.

L'administration Coderre prévoyait toutefois aussi de réduire d'un point de pourcentage les budgets des arrondissements, en plus de leur refiler une partie du coût des régimes de retraite. On comptait aussi augmenter les revenus tirés des parcomètres. Un document envisage également de réduire de 1 million le budget pour la lutte contre l'agrile du frêne, cet insecte ravageur s'attaquant au principal arbre de rue de Montréal.

Interrogé sur une hausse de la taxe de l'eau envisagée par l'ancienne administration, le chef de l'opposition Lionel Perez a indiqué que des propositions ont pu être faites, mais qu'« au final, on aurait respecté notre engagement de ne pas augmenter au-delà de l'inflation ».

***

LONGUEUR DES CANALISATIONS D'EAU RENOUVELÉES PAR ANNÉE

2006: 18 KM

2007: 35 KM

2008: 67 KM

2009: 97 KM

2010: 124 KM

2011: 154 KM

2012: 193 KM

2013: 220 KM

2014: 273 KM

2015: 322 KM

2016: 389 KM

Source : Service de l'eau, Ville de Montréal