Montréal: les hausses de taxes entraîneront des hausses de loyer

Les hausses de taxes annoncées mercredi dans le budget de Montréal se traduiront par des augmentations de loyer pour de nombreux locataires. Ce sont en effet les taxes des immeubles de 6 logements et plus qui augmenteront le plus en 2018, soit de 5,4 % en moyenne.

C'est à Outremont que l'augmentation des taxes pour les immeubles de 6 logements et plus est la plus forte, atteignant 8,2 %. Elle sera de 7 % dans Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.

L'organisation représentant les propriétaires juge la hausse de taxes décrétée par l'administration Plante-Dorais trop gourmande. « C'est très élevé et c'est très préoccupant. On comprend qu'il y a un déficit d'entretien des infrastructures, mais ce sera difficile pour les propriétaires de transférer ces hausses aux locataires. Mais ils n'auront pas le choix », déplore Hans Brouillette, porte-parole de la CORPIQ.

Celui-ci espère que l'administration Plante-Dorais profitera de l'étude du budget de la semaine prochaine pour réviser ses prévisions budgétaires avant leur adoption officielle, le 24 janvier.

« On voit un autre exemple que ce budget va faire mal aux Montréalais, que l'administration Plante-Dorais est déconnectée », a pour sa part déploré Lionel Perez, chef de l'opposition par intérim.

La responsable de l'habitation au comité exécutif, Magda Popeanu, se veut toutefois rassurante. Préoccupée par les conséquences des hausses de taxes, elle a effectué divers calculs pour des immeubles de secteurs défavorisés de CDN-NDG et évalue que l'augmentation reviendra à 3 $ par mois. « Je ne dis pas que c'est rien, mais on ne peut pas dire grosse augmentation », tient-elle à nuancer.

VALEUR EN HAUSSE

Si les locataires écopent autant, c'est en grande partie en raison du marché immobilier. Ces trois dernières années, la valeur des immeubles de 6 logements ou plus a augmenté de 13,4 % à Montréal. C'est nettement plus que les unifamiliales (5 %) et les condos (2,3 %). Cet écart explique pourquoi les taxes augmenteront de 5,4 % pour ces immeubles contre 2,8 % pour les unifamiliales et 2,1 % pour les condos.

Et c'est dans CDN-NDG et Outremont où les multilogements ont pris le plus de valeur, respectivement 18,9 % et 17,3 %. D'où les hausses plus fortes.

« Mais ce n'est pas parce que la valeur des immeubles augmente que les revenus des occupants augmentent », note Hans Brouillette.

Le budget 2018 de Montréal est paradoxal, ajoute Maxime Roy-Allard. D'un côté, il prévoit de meilleures mesures pour l'inspection des logements et un meilleur accès aux logements sociaux. Mais de l'autre, il fera grimper les loyers. « C'est une bonne et une mauvaise nouvelle pour les locataires montréalais », résume le représentant du RCLALQ.