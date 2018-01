Les trains du RTM bloqués par la neige

Les lignes affectées sont toutes retardées par des aiguillages enneigés à l'entrée de la gare Lucien-L'Allier, accumulant des délais entre 20 et 40 minutes pour la plupart. « Les équipes de trains doivent déneiger à nouveau et activer manuellement, ce qui peut prendre, pour chaque aiguillage, plus de 15 minutes », stipule Elaine Arsenault, conseillère des relations médias du RTM, dans un communiqué.

Malgré le déneigement régulier sur les voies sur l'ensemble du réseau, le vent complique la tâche, puisque la neige est constamment repoussée. «Bien que nos équipes sont sur le terrain et que des mesures supplémentaires [...] aient été mises en place pour en minimiser les conséquences, le mélange persistant de fortes bourrasques de vent et d'accumulations de neige ont des conséquences sur les infrastructures ferroviaires et le matériel roulant et ralentissent les opérations», indique le RTM.

Aux alentours de 19h, le site du RTM indiquait que cinq trains de la ligne Vaudreuil-Hudson, quatre de la ligne Deux-Montagnes et deux sur la ligne Saint-Jérôme étaient en retard. Une défectuosité d'un passage à niveau sur la ligne Deux-Montagnes a également ralenti le service sur cette ligne.

«Le passage d'un train de VIA Rail que le Centre de contrôle ferroviaire du CN a choisi de prioriser a également causé des retards sur la ligne Mont-Saint-Hilaire», ajoute Mme Arseneault. De plus, l'embarquement et le débarquement des passagers s'effectuent plus lentement, causant un cumul sur les retards.

Par ailleurs, trois départs de la gare Lucien-L'Allier en direction de Candiac ont dû être annulés, entre 17h et 18h, en raison de problèmes mécaniques. Le RTM indique que des retards, dus aux importantes précipitations de neige, sont aussi à prévoir pour les trains de la ligne Candiac. Le RTM assure suivre la situation de très près et travailler fort afin d'amenuiser les conséquences des conditions climatiques, mais rappelle toutefois que «certains éléments sont en dehors de son contrôle».