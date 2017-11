Denis Coderre prend le blâme et quitte la politique municipale

« J'aimerais vous dire que je quitte la vie politique municipale. Donc je ne prendrai pas le poste de ma collègue et amie Chantal Rossi comme colistière », a-t-il annoncé à ses supporters réunis à l'Olympia dimanche soir, entouré d'une poignée seulement de ses 102 candidats, parmi lesquels figuraient quelques absents notoires, Richard Bergeron, Anie Samson et Russell Copeman, entre autres.

En politique montréalaise, le colistier est un candidat à un poste de conseiller appelé à céder sa place à son chef advenant sa défaite à la mairie de la ville.

Morne soirée

C'était pour les militants la seconde douche froide de la soirée.

L'annonce de l'élection de la première mairesse de Montréal, assez tôt en soirée, avait fait taire une assistance déjà inquiète de la tendance qui se dessinait. Même la musique d'ambiance de la salle s'est arrêtée pour ne faire place qu'à des murmures hébétés.

Le bagarreur politicien de Montréal-Nord n'est pas habitué à la défaite, qu'il n'a pas subie depuis sa première élection comme député fédéral de Bourassa en 1997. Désigné comme favori, et par beaucoup, en début de campagne, il n'a pu résister à la montée fulgurante de Valérie Plante, qu'il a bien tenté de freiner en qualifiant d'irréalistes toutes ses promesses.

« Je veux souhaiter bonne chance à la 45e mairesse Valérie Plante. Elle a fait une belle campagne. Je la félicite. Je lui ai parlé tantôt et je lui ai dit que nous allons faire une transition en bonne et due forme », a dit Coderre à ses supporters, qui se sont alors animés pour la première fois de la soirée.

Il prévoit prendre quelques jours de recul pour encaisser le coup.

« Mercredi, je ferai une conférence de presse. J'espère qu'on va parler d'autre chose que de voiture électrique », a-t-il dit.

Il a dit partir la tête haute, après avoir pris des décisions difficiles mais nécessaires, auxquelles il semble attribuer en partie sa défaite.

« C'est sûr que quand on prend des décisions difficiles, sur des questions de santé publique, de sécurité publique, d'environnement, qu'on dit qu'on ne peut pas faire du développement économique aux dépens de la cohésion sociale, ça ne fait pas l'unanimité », a admis le maire avant d'enchaîner.

« Ils font le bonheur des caricaturistes, mais ces cônes orange, c'était le début de la transformation du Montréal de demain. »

Responsabilité pour la défaite

Il s'est ensuite adressé à ses candidats défaits.

« Je suis désolé pour ceux qui ont perdu, j'en prends l'entière responsabilité. »

Le président du comité exécutif sortant, Pierre Desrochers, qui ne s'était pas représenté à cette élection, ne voit pas dans l'absence de quelques ténors du parti qui ont perdu leur siège, les Bergeron, Copeman et Samson, aux côtés de leur chef le signe d'une grogne interne.

« Il y en a qui sont déçus. Certains plus déçus que d'autres. Mais ce n'est pas en réaction à la façon dont la campagne a été menée », croit-il.

Il attribue la défaite à une série de facteurs.

« Il y a une série de choses. On pense qu'on a fait une bonne campagne. Mais on a beaucoup parlé de notre bilan. On n'a peut-être pas assez appuyé sur les promesses contenues dans notre plateforme », analyse l'ancien élu.

Pendant la campagne, il a dit craindre que les promesses de Projet Montréal ne plongent Montréal dans un gouffre financier. Il félicite Valérie Plante pour sa victoire mais maintient ses inquiétudes.

« Ils ont fait des promesses qu'ils ne seront pas capables de livrer. Outre la ligne rose, les 12 000 logements sociaux, ça va mettre la Ville en difficulté. Les 40 % de logement social et abordable imposés dans les projets domiciliaires, ça va faire fuir les développeurs », craint-il, disant espérer que Projet Montréal ne « brise pas l'élan » de Montréal.

Élus déçus

« Ce n'est pas le plus beau jour de ma vie ! », a lancé Réal Ménard, maire défait de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et ténor de l'administration Coderre.

« J'ai eu la chance de servir les gens de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve [il a auparavant été député du Bloc québécois]. On a pris des décisions difficiles. On a ouvert des chantiers difficiles. On gagne et on perd en équipe. Mais M. Coderre laisse un héritage important à Montréal », a-t-il déclaré.

« Le maire a pris des décisions audacieuses, de grands chantiers de construction ont été menés, ils ont peut-être causé du mécontentement. Mais il a fait des choses importantes. C'est triste, on perd notre chef », analyse Christine Black, mairesse réélue de Montréal-Nord, où habite Denis Coderre.

« On a travaillé très fort. Dans les quatre dernières années, on a tellement transformé Montréal et les arrondissements grâce à l'administration Coderre ! J'ai été fonctionnaire municipal 25 ans. Conseiller. Maire d'arrondissement. Je n'ai jamais, dans ma vie politique, vu une telle croissance à Montréal. Je n'ai aucune explication pour expliquer ce qui se passe », a quant à lui commenté le maire réélu de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et membre sortant du comité exécutif, Jim Beis.

« Prendre ça personnel »

Un bon ami de Denis Coderre et vieux routier de la politique était aussi discrètement présent dans la salle. Pierre Bélanger a été ministre péquiste dans les années 90. Il a connu la défaite. Et aussi la victoire avec Denis Coderre, dont il dirigeait la campagne en 2013.

« C'est la démocratie. C'est dur, la politique. De plus en plus, les lunes de miel sont courtes et les attentes des électeurs, très élevées. La défaite, c'est toujours difficile de ne pas prendre ça personnel », a-t-il expliqué.