Le mois d'août fut particulièrement chaud sur la planète

La planète Terre a connu en 2017 son mois d'août le plus chaud, après ceux de 2016 et 2015, depuis que l'on recense ce type de données, en 1880.

Associated Press

L'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA) a indiqué lundi que la température moyenne sur la planète avait atteint 16,43 degrés Celsius en août, soit 0,83 degré de plus que la moyenne de tous les mois d'août du XXe siècle, mais moins qu'en 2016 et 2015 - des années record.

La température moyenne sur la planète au cours de l'«été météorologique» 2017 - de juin à août - a par ailleurs été de 16,41 degrés Celsius.

Jusqu'à maintenant, l'année 2017 dépasse 2015 et arrive en deuxième place, derrière 2016, avec une température moyenne de 14,88 degrés Celsius de janvier à août.

Jake Crouch, climatologue à la NOAA, soutient que même si aucun nouveau record n'a été fracassé jusqu'ici cette année, il a fait plus chaud sur Terre que pendant 99 pour cent des mois recensés depuis 137 ans, ce qui constitue un signe de changement climatique à long terme.

L'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique est un service du département américain du Commerce.