Deux taches orange dans une mer bleu poudre à Québec

(Québec) Deux taches orange, un rescapé rouge et une mer bleu poudre. La région de Québec a été entièrement balayée par une vague de la Coalition avenir Québec (CAQ), à l'exception d'un survivant libéral et de deux élus de Québec solidaire. Le Parti québécois est rayé de la carte.

La soirée d'hier a été une victoire quasi complète pour la CAQ à Québec. Les libéraux avaient gagné 12 des 18 sièges de la grande région en 2014. La CAQ a pris 15 de ces sièges hier soir, avec Sébastien Proulx comme unique rescapé libéral, dans Jean-Talon.

Sinon, seuls les quartiers centraux de Québec ont résisté. Dans Taschereau et dans Jean-Lesage, Québec solidaire a fait élire ses deux premiers députés de la région.

« Pour la région de Québec, il y a un espoir, pour le Québec, il y a un espoir », a déclaré Catherine Dorion après avoir ravi Taschereau au Parti québécois, circonscription où siégeait Agnès Maltais depuis 1998.

« Le nombre de députés qu'on a, c'est plus que le nombre de députés que le PQ avait en 1970. Et il y a des gens ici qui ont vécu 1970 et me disent que ça ressemblait à ça », a lancé Dorion, loin de se démonter devant l'élection d'un gouvernement majoritaire de la CAQ.

Québec solidaire a tenu sa soirée dans le pavillon Lassonde du Musée national des beaux-arts, plein à craquer de 750 personnes. Des dizaines de supporteurs attendaient à la porte, en regardant la soirée le nez collé dans les fenêtres.

Le troisième lien de la discorde

Geneviève Guilbault, la députée réélue de Louis-Hébert qui sera une voix importante de la région de Québec dans un gouvernement de la CAQ, a expliqué hier soir avoir vu la vague venir de loin. « Les gens étaient saturés du gouvernement libéral et la vision de la CAQ allait les chercher. Je suis très heureuse que la région de Québec ait une voix forte dans un gouvernement de la CAQ », a-t-elle expliqué.

Mme Guilbault a réitéré hier soir l'intention du futur gouvernement d'accélérer le projet de troisième lien. « On a toujours dit qu'on était en faveur d'un troisième lien à l'est et on a dit qu'on allait lancer le projet dans un premier mandat et là on a les résultats. On va faire avancer ce projet-là de façon responsable », a expliqué celle qui a été réélue dans Louis-Hébert avec plus de 6000 voix d'avance.

Cet enjeu risque de faire des flammèches avec les deux élus solidaires. Ceux-ci se retrouvent - qui l'eût vu venir ? - dans le rôle d'opposition officielle dans la région de Québec.

Sol Zanetti, qui a ravi Jean-Lesage aux libéraux, devant la CAQ et loin devant la libérale Gertrude Bourdon, se dit prêt à en découdre.

« Le troisième lien n'est pas une solution à la congestion à Québec. Nous, on veut parler de transport collectif et ça va être un enjeu important pour nous, a lancé Zanetti. C'est un gaspillage d'argent public de mettre de 4 à 10 milliards dans un lien routier qui, quatre ans après, va ramener la même congestion et même pire. »

Balayage caquiste sur la Rive-Sud

Sur la Rive-Sud de Québec, la CAQ a tout balayé et a pris les sept circonscriptions. Même Beauce-Sud, libérale depuis 1979, mis à part une courte infidélité adéquiste en 2007-2008, est passée dans le giron de la CAQ.

Plusieurs lieutenants libéraux ont perdu leur siège hier, comme Dominique Vien (Bellechasse) et François Blais (Charlesbourg). Dans Chauveau, la libérale Véronyque Tremblay a aussi perdu. Ministre déléguée aux Transports sous le gouvernement Couillard, elle portait l'épineux dossier du troisième lien.