Le vote par anticipation traditionnel en léger recul par rapport à 2014

Le Directeur général des élections du Québec qualifie de vote par anticipation « traditionnel » celui tenu dans des bureaux de vote aménagés pour l'occasion, les dimanche et lundi précédant une élection générale, mais le vote par anticipation dans son ensemble - qui se poursuit jusqu'à jeudi - inclut également le vote à domicile, dans une installation d'hébergement, dans les établissements d'enseignement ainsi que celui exercé dans un bureau de directeur du scrutin des circonscriptions.

Le taux de participation enregistré pour le vote « traditionnel » s'élève à 14,53 %, comparativement à 15,76 % après les dimanche 30 mars et lundi 31 mars 2014, en prévision de l'élection générale du 7 avril de cette année.

Ce sont les électeurs de Louis-Hébert, dans la région de Québec, qui ont été les plus nombreux à se présenter aux urnes, avec une participation de 24,37 %. Cinq autres circonscriptions de la région de Québec ont franchi la barre des 20 %, soit Taschereau (22,49 %), Lévis (21,22 %), Vanier-les-Rivières (20,79 %), Charlesbourg (20,52 %) et Jean-Talon (20,21 %).

Fait à noter, trois autres circonscriptions ont aussi vu plus d'un électeur sur cinq se présenter aux urnes en anticipation du scrutin général du 1er octobre et elles se situent toutes dans le secteur Laurentides-Lanaudière.

Il s'agit des circonscriptions de Joliette (20,15 %), Bertrand (20,13 %) et Prévost (20,12 %).

Le plus faible taux de participation a sans surprise été enregistré dans l'immense circonscription d'Ungava, la plus grande du Québec, avec une superficie de près de 900 000 kilomètres carrés, où 5,12 % des électeurs ont rempli leur devoir de citoyen d'avance.

Dans les régions plus densément peuplées, le plus faible taux de participation a été enregistré sur l'île de Montréal, dans la circonscription de Jeanne-Mance-Viger, dont le territoire correspond à celui de l'arrondissement Saint-Léonard, et où 8 % des électeurs inscrits ont voté à l'avance.