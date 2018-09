PLQ: plus de revenus et des économies pour payer les promesses

(Montréal) Pour financer ses promesses de 2,4 milliards, le Parti libéral du Québec table sur une croissance économique un peu plus élevée que prévu, épuise les nouvelles marges de manoeuvre de 950 millions et prévoit des économies générées par une révision de programmes et une fusion d'organismes.

Il ne pigerait pas davantage dans la réserve de stabilisation, une cagnotte constituée des surplus passés. Il s'engage à maintenir l'équilibre budgétaire.

Dans son cadre financier présenté mercredi, le parti de Philippe Couillard chiffre ses engagements à 2,4 milliards de dollars par année à terme, en 2022-23. Cela comprend des promesses qui n'ont pas encore été annoncées et qui se sont évaluées à 122 millions pour cette année et 66 millions en 2022-23.

Le PLQ révise la croissance économique qu'il avait inscrite dans le rapport préélectoral présenté avant les élections. Pour 2018, le PIB réel bondirait de 2,3 % plutôt que 2,1 %, estime-t-il. Une telle révision à la hausse de 0,2 % fait gonfler les revenus du gouvernement de 200 millions. Pour les quatre années suivantes, le PLQ révise encore ses prévisions et prévoit que la hausse du PIB réel serait plus élevée de 0,1 % par an (on passe par exemple de 1,7 % à 1,8 % en 2019).

Les revenus autonomes sont également revus à la hausse pour les prochaines années comparativement au rapport préélectoral. Pour l'année en cours, on passe de 1,3 % à 1,9 %. En 2019, c'est 3,4 % au lieu de 3,1 %.

Le PLQ estime que la lutte contre les paradis fiscaux et la taxation du commerce en ligne lui permettraient de récupérer, à terme, des revenus de 150 millions par année.

Dans le rapport préélectoral, le gouvernement soulignait qu'il dégage des nouvelles marges de manoeuvre de 950 millions par année avec une croissance économique plus soutenue. Le PLQ prévoit les utiliser entièrement s'il est réélu.

Il pigerait 1,5 milliard dans la réserve de stabilisation cette année, 936 millions l'an prochain et 479 millions l'année suivante. C'est conforme aux prévisions du budget 2018-2019. La réserve atteindrait 3,8 milliards à terme.

Au chapitre des dépenses, le PLQ promet un minimum de 4 % par année à l'éducation ; 4,2 % à la santé. La croissance globale des missions passerait de 5,4 % cette année, à entre 2,4 % et 3,1 % les années suivantes.

Le PLQ promet la poursuite de la révision des programmes. Il évoque « des opportunités de regroupements d'organismes », « la simplification des structures administratives », « l'organisation des activités de recouvrement à l'échelle gouvernementale », « la modernisation des systèmes et des processus de la SAAQ ». Il ferait ainsi, avance-t-il, des économies annuelles de 250 millions, qui seraient réinvesties en totalité.

Le PLQ maintiendrait les paiements prévus dans le dernier budget au Fonds des générations, qui sert à réduire le poids de la dette par rapport au PIB. En 2022, la dette brute serait de 214 milliards, soit 44,9 % du PIB, ce qui permet de passer sous la barre des 45 % plus tôt que ce qui était prévu dans la loi sur l'équilibre budgétaire. Il y arrive même s'il augmente de un milliard par année le plan québécois des infrastructures. Sur 10 ans, on parle d'un plan de 110 au lieu de 100 milliards.

Le PLQ estime qu'il accumulerait au fil des ans des provisions et des marges permettant de faire face à une crise économique. D'ici 2023, il cumulerait des provisions pour éventualités (500 millions), un fonds de suppléance (2,9 milliards), des provisions liées au service de la dette (650 millions). On parle d'une cagnotte de 4,1 milliards à terme, à laquelle s'ajoute la réserve de stabilisation de 3,8 milliards.