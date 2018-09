Legault promet 22 millions pour les parents d'enfants handicapés

Quelque 34 000 familles reçoivent le Supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels (SEHNSE). Cette aide de 192 $ par mois, créée en 2016, permet aux parents d'assumer dans leur domicile la garde, les soins et l'éducation d'un enfant handicapé.

Or, fait valoir la CAQ, plus de la moitié des demandes (54%) sont refusées. De plus, les allocations ne sont pas modulées en fonction de la sévérité de la condition de l'enfant, ni ajustée en fonction du revenu des familles.

« C'est un programme qui manque d'argent et qui manque de coeur », a déploré François Legault.

Un gouvernement caquiste y injecterait 22 millions pour le rendre plus accessible. Les sommes versées aux bénéficiaires seraient aussi modulées.

François Legault a fait l'annonce aux côtés de sa candidate dans Soulanges, Marilyne Picard, une ancienne porte-parole de l'organisme Parents jusqu'au bout. Cet organisme presse depuis deux ans le gouvernement Couillard de bonifier l'aide aux familles d'enfants handicapés. Il fait valoir que les ressources allouées aux enfants placés en famille d'accueil sont beaucoup plus généreuses.

La semaine dernière, le Parti libéral avait promis 70 millions pour créer un nouveau programme d'aide aux parents d'enfants handicapés. Le premier ministre sortant Philippe Couillard s'est également engagé à donner un revenu plus généreux que l'aide sociale à une personne handicapée qui atteint l'âge de 18 ans.