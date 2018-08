Les «Maisons des aînés» de la CAQ pourraient être confiées au privé

« On va regarder qui est disponible pour faire des projets, quels sont les projets qui ont le meilleur coût-bénéfice et on va s'assurer d'avoir un minimum de qualité, a expliqué le chef caquiste. Il va en avoir des publics et il va en avoir des privés. »

Il a assuré que cette stratégie n'affectera pas le prix payé par les résidents de ces établissements.

« Les aînés vont continuer de payer les mêmes tarifs qu'actuellement, a-t-il dit. Donc il n'est pas question de demander plus d'argent à qui que ce soit. »

« C'est comme une clinique privée qui est en partie subventionnée et qui est en partie publique puisque les services seront garantis », a-t-il illustré.

M. Legault propose de remplacer graduellement les CHSLD par un nouveau concept de « Maison des aînés ». Un gouvernement investirait 1 milliard dans un premier mandat pour construire 30 de ces établissements nouveau genre. La CAQ prévoit aussi dépenser 245 millions par année pour assurer leur opération.

D'ici 2038, M. Legault souhaite que son nouveau concept ait remplacé la totalité du réseau des CHSLD.