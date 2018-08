Climatisation dans les CHSLD: Legault reconnaît avoir changé d'avis

Lorsqu'il était ministre péquiste de la Santé, en 2002, M. Legault s'était opposé à la climatisation des CHSLD au motif que cette initiative aurait coûté trop cher. Il disait à l'époque avoir « d'autres priorités » pour le réseau.

« C'est vrai que c'est inconfortable pour les patients, mais la canicule ne dure que quelques jours par année », a-t-il déclaré au Soleil à l'époque.

Aujourd'hui la Coalition avenir Québec juge urgent d'investir pour climatiser tous les CHSLD. M. Legault propose donc de maintenir l'enveloppe de 150 millions réservée par le gouvernement Couillard pour mettre à niveau le réseau. Ce plan prévoit l'installation d'une aire climatisée dans chaque établissement.

« À l'époque, c'était un contexte différent », a expliqué le chef caquiste lors d'un passage à Salaberry-de-Valleyfield.

« On a des canicules qui durent plus longtemps, qui sont plus nombreuses », a-t-il ajouté.

Le député sortant François Paradis, critique de la CAQ sur les aînés, ne s'est pas formalisé du changement de cap de son chef.

« M. Legault en 2002 a pris une décision qui était celle de 2002 dans un contexte qui était différent d'aujourd'hui, a-t-il fait valoir. Je vous rappellerai qu'entre 2002 et aujourd'hui, il y a 16 ans qui se sont passés. »

Première promesse

M. Legault a dévoilé la première promesse de sa campagne, vendredi. S'il est élu, son gouvernement remplacera graduellement les CHSLD par des « Maisons des aînés », qui seront entièrement climatisées.