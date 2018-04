Bissonnette aurait insulté l'une de ses victimes en prison

«L'ostie, je peux pas croire qu'après sept balles il soit pas mort. Il va se faire donner une maison et ma famille n'aura rien», aurait dit Bissonnette à un codétenu cet hiver. Le détenu a ensuite rapporté l'incident allégué aux autorités.

Bissonnette aurait fait cette déclaration alors qu'il regardait à la télévision un reportage sur M. Derbali et la collecte de fonds pour lui trouver une maison adaptée.

La Couronne a révélé l'incident allégué lors de son contre-interrogatoire de la psychiatre-légiste Marie-Frédérique Allard, experte de la défense. La déclaration de Bissonnette n'a toutefois pas été déposée en preuve et sa véracité n'a pas été appréciée par le tribunal.

«Je pense que ça va avec la personnalité de M. Bissonnette. C'est fluctuant, son empathie», a répondu la psychiatre.

En prison, Bissonnette a aussi dit à une intervenante qu'il aurait aimé faire plus de victimes le 29 janvier 2017.

Les observations sur la peine de Bissonnette, qui risque 150 ans de prison ferme pour six meurtres et six chefs de tentative de meurtre, doivent se terminer mercredi ou jeudi.