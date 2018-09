 Simons s'excuse pour une brassière au nom d'une juge canadienne 

Le morceau de lingerie vient d'être retiré des rayons.

Il faisait partie d'une gamme dont chaque pièce était baptisée en l'honneur d'une «pionnière canadienne» : l'auteure Gabrielle Roy, la suffragette Nellie McClung, l'avocate Clara Brett Martin et la juge en chef McLachlin, par exemple, ont vu leur nom être emprunté par Simons.

Le quotidien The Gazette, qui a révélé l'histoire, a rapporté que ces nouveaux produits, publicisés début septembre, avaient suscité des plaintes auprès de l'entreprise.

Le grand patron de Simons, Peter Simons, a rendu publique une déclaration d'excuse cet après-midi.

«Ce projet était de mauvais goût et j'offre mes excuses sincères et senties pour cette utilisation inappropriée du nom de Mme McLachlin, ainsi que de celui des autres femmes», a-t-il affirmé. «En réalisant mon erreur, j'ai discontinué et détruit tout le matériel lié à cette campagne.»

«La Très Honorable Beverley McLachlin remercie Simons pour avoir rapidement porté attention à cet enjeu», a affirmé la porte-parole de l'ex-juge en chef à The Gazette.