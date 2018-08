Veille d'orages violents au Québec

Des rafales de plus de 70 km/h et 40 mm de pluie pourraient tomber sur la province, avec possibilité de grêlons surtout au sud du fleuve, où le mercure chutera de 10 degrés en moyenne. Les orages les plus violents épargneront Québec et Trois-Rivières.

En matinée, c'est le front des Hautes Laurentides qui inquiétait les météorologistes, mais c'est finalement l'Est ontarien qui a écopé des orages violents qui devraient se dissiper dans la prochaine heure.

Le Québec reste toutefois en veille d'alerte puisqu'il y a possibilité que les orages se redéveloppent en après-midi, surtout dans la Rive-Sud. Il y aura néanmoins un front froid qui affectera tout le long du fleuve.