Le REM s'installe: d'importantes perturbations

Après l'échangeur Turcot et le nouveau pont Champlain, un autre immense chantier de cinq ans s'installera peu à peu à Montréal et en banlieue : celui du Réseau express métropolitain (REM). Petit tour d'horizon de ce qui nous attend.

En pointe du matin, il y en a trois. Ce sont les départs de la gare Roxboro-Pierrefonds vers la gare Centrale à 8 h et à 8 h 35, et celui en partance de la gare Bois-Francs vers la gare Centrale à 9 h. Deux de ces trois départs seront annulés. En après-midi, le départ de 16 h 05, qui quitte la gare Centrale en direction de Roxboro-Pierrefonds, sera aussi aboli.

Ça, on le savait déjà. Ce qu'on ne savait pas, jusqu'à hier, c'est que dès le mois de juin, trois départs par jour en périodes de pointe seront aussi annulés, en semaine, pour le train de Deux-Montagnes - deux le matin et un le soir. On ne sait pas encore lesquels, mais il s'agirait de trains qui ne sortent pas de l'île de Montréal.

Il n'y aura plus jamais de service le week-end pour le train de banlieue de Deux-Montagnes. À partir de demain, le service sera interrompu à 20 h le vendredi soir et ne reprendra que le lundi matin. C'est un total de 42 départs qui seront annulés, dans les deux directions. Des services de remplacement seront mis en place (voir l'onglet suivant).

C'est à partir de cet édicule que sera creusé un puits pour aménager quatre ascenseurs haute vitesse qui mèneront les usagers du REM à une station souterraine située à 70 mètres de profondeur (équivalant à 20 étages plus bas). Pour ce faire, on devra excaver 25 000 mètres cubes de roc du mont Royal. Le transport de ce roc nécessitera 15 voyages de camion par jour, et ce, dans un secteur partiellement résidentiel. Dans la mesure du possible, disent les responsables du chantier, il n'y aura pas de circulation de camions pendant la nuit. L'édicule du boulevard Édouard-Montpetit situé juste en face et l'accès au métro par le CEPSUM resteront toujours en service.

AVENUE McGILL COLLEGE

À partir d'octobre prochain, et jusqu'au début de 2022, le côté est de l'avenue McGill College (direction nord pour la circulation) entre la rue Sainte-Catherine et le boulevard De Maisonneuve, en plein centre-ville, sera un vaste chantier. La première phase, jusqu'en avril 2019, consistera à déplacer des infrastructures d'utilité publique (conduites de gaz, câble et électricité, etc.). Par la suite, l'avenue (toujours du côté est) sera éventrée afin de déterrer le tunnel du mont Royal, qui passe juste dessous, et d'y aménager la nouvelle station McGill du REM. Ces travaux devraient durer 14 mois. Les responsables du chantier assurent que l'entrée du stationnement souterrain du Centre Eaton, sur l'avenue McGill College, restera accessible pendant les travaux, et que les entraves (qui changeront en fonction des travaux) seront coordonnées avec la Ville de Montréal. Rappelons qu'un chantier d'envergure est en cours dans la rue Sainte-Catherine Ouest, et qu'il chevauchera toute la durée des travaux sur McGill College.

AUTOROUTE 10

Entre le nouveau pont Champlain et la station terminale de la Rive-Sud, à l'intersection des autoroutes 10 et 30, le REM circulera au centre de l'autoroute 10. Les premiers travaux de grande envergure, sur la Rive-Sud, consisteront donc à créer l'emprise nécessaire, au centre de l'A10, pour le passage du train. Pour ce faire, les voies de circulation de l'autoroute entre les boulevards du Quartier et Milan, à Brossard, devront être reconfigurées, dans les deux directions, afin de dégager un maximum d'espace au centre. Les responsables du chantier assurent que deux voies de circulation seront maintenues dans chaque direction sur l'A10. Ces travaux s'étendront du mois de mai au mois d'août prochains.

Un deuxième chantier d'importance aura lieu à l'été. Il consiste à construire une structure complexe qui permettra au REM de passer au-dessus de la voie ferrée du CN, de l'avenue Malo et du boulevard Leduc, à Brossard. La structure devra s'insérer exactement entre les deux ponts d'étagement de l'A10. Bien qu'on ne prévoie pas d'entraves majeures à la circulation sur l'autoroute, l'ajout de ce chantier à celui du nouveau pont Champlain, dans le même secteur, risque d'attiser la curiosité des automobilistes et de ralentir la circulation.