 Double meurtre à Sept-Îles: les proches des victimes ébranlés 

«C'est comme un film d'horreur.» Les proches d'une jeune femme et d'une fillette de 2 ans tuées à Sept-Îles peinent à réaliser l'ampleur du drame dans lequel ils sont plongés depuis lundi. L'auteur présumé de ce double meurtre, un homme de 24 ans de la région, fait face à deux accusations de meurtre au second degré dans cette terrible histoire.

Une ordonnance de non-publication interdit de dévoiler le nom des victimes ainsi que le lien qui les unit. «C'est un chapitre qu'on a échappé. On n'a pas vu ça venir», a fait savoir une cousine, encore sous le choc, qui cherche toujours à s'expliquer l'inexplicable. «Rien ne pouvait nous permettre de prévoir ça», a-t-elle dit.

À Sept-Îles, les évènements ébranlent tout le monde. En début de soirée mardi, des dizaines de personnes se sont rassemblées à la mémoire des deux victimes. De nombreuses peluches et des fleurs ont été déposées sur le sol, dans un mémorial improvisé, tout juste devant l'immeuble de logements de la rue Brochu qui a été le théâtre du crime.

Des proches, des amis et des citoyens de la ville de la Côte-Nord se sont recueillis pendant de longues minutes. Des ballons blancs et roses ont aussi été lâchés. «C'était une perle. J'ai encore de la misère à croire qu'elle est partie», a confié une amie de la jeune femme à La Presse.

«C'était une femme douce, fine, aimante qui aurait tout fait pour ses enfants.»

La femme de 25 ans, originaire de la Basse-Côte-Nord, était mère de cinq enfants. Selon nos informations, la fratrie a trouvé refuge chez la famille immédiate. «Je l'ai gardée quand elle était enfant et plus tard, c'est elle qui gardait les miens. C'était une mère bienveillante qui participait et qui s'impliquait dans la vie de ses enfants», a assuré sa cousine.

Accusations de meurtre

Ronald Henry Tooma a été accusé mardi du meurtre au second degré de la jeune femme et de la fillette. La Sûreté du Québec n'a pas divulgué d'informations sur la cause de la mort de la femme et de la fillette. L'homme est demeuré détenu. Il doit revenir devant la justice vendredi.

Les policiers ont été appelés lundi matin vers 6h30 pour une altercation dans un immeuble de logements de la rue Brochu. Une femme de 25 ans et une enfant de 2 ans y ont été trouvées, souffrant de graves blessures. Leur décès a été constaté au centre hospitalier de Sept-Îles. L'homme de 24 ans a été arrêté sur place.