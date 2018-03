 Devenu paraplégique après l'attentat de Québec, il recevra 400 000$ 

L'organisation musulmane canadienne à but non lucratif, DawaNet, a annoncé qu'elle allait remettre samedi les dons à M. Derbali.

La campagne de sociofinancement lancée en décembre 2017 a reçu des contributions de 4800 donateurs en provenance de 40 pays.

Aymen Derbali, père de trois enfants, est aujourd'hui paralysé à partir de la taille après avoir été la cible du tireur Alexandre Bissonnette le 29 janvier 2017.

Alexandre Bissonnette a plaidé coupable cette semaine à six chefs d'accusation de meurtre au premier degré et à six chefs d'accusation de tentative de meurtre.

Aymen Derbali est présentement hébergé dans un centre de réadaptation et il espère pouvoir en sortir au cours de l'été.