 Commission des droits de la personne: Camil Picard quitte toutes ses fonctions 

(Québec) Camil Picard se retire de ses fonctions à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) à la suite de l'enquête publiée dans La Presse jeudi matin. Il a d'abord quitté son poste de président par intérim, pour ensuite renoncer également à son poste de vice-président.

La Presse révélait jeudi que Camil Picard a fait l'objet d'une enquête policière en 2007 concernant des allégations d'agressions sexuelles commises sur un mineur dans les années 1980. Il aurait versé 50 000 $ à sa présumée victime en 2010 dans le cadre d'un règlement confidentiel à l'amiable qui stipule que « le règlement est effectué sans reconnaissance ni admission de responsabilité de la part de Camil Picard. »

Le gouvernement et l'opposition étaient en discussion ce matin en vue de le démettre de l'ensemble de ses fonctions, pas seulement de la présidence. Il aurait pu y avoir dépôt d'une motion à l'Assemblée nationale pour destituer M. Picard, une mesure rarement vue. Mais M. Picard a finalement choisi de prendre la porte, de laisser tomber également la vice-présidence.

La ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, a déclaré ce matin que « les faits dévoilés sont extrêmement troublants ». Elle annonçait alors que M. Picard s'était retiré de la présidence, mais pas de la vice-présidence. Elle ajoutait que des « pourparlers sont en cours » et qu'« il y aura d'autres étapes ». La nouvelle du départ de M. Picard de toutes ses fonctions est tombée quelques minutes plus tard, au moment où le gouvernement et l'opposition étaient en discussion.

Mme Vallée a réitéré ce que disait le cabinet du premier ministre, à savoir que le gouvernement n'a jamais été mis au courant des faits présentés par La Presse. « Les habilitations sécuritaires n'ont pas fait ressortir cette situation-là », l'enquête de 2007.

« Vous comprenez que les enquêtes policières sont confidentielles, donc cette information n'a pas été portée à l'attention du gouvernement à l'époque, n'a pas non plus été portée à l'attention des Emplois supérieurs (au ministère du Conseil exécutif, ndlr), et M. Picard n'a jamais divulgué cette information-là lorsqu'il est entré en fonction. » Que ce dernier n'ait pas informé le gouvernement de cette affaire entraîne-t-il un bris de confiance ? « Ça amène effectivement des questions sérieuses. »

Véronique Hivon, vice-cheffe du Parti québécois, considère que M. Picard « a posé les bons gestes » en démissionnant de toutes ses fonctions de la Commission.

« C'est une situation qui est totalement intolérable. On a été complètement sous le choc ce matin de lire votre reportage. Sous le choc sur le fond des choses, sur ce qui est allégué [mais aussi qu'aucune] de ces informations n'ont été transmises et que M. Picard lui-même n'a pas fait part de ces informations-là, ce qui est très grave », a-t-elle affirmé.

La Sûreté du Québec (SQ) doit également « expliquer quelles sont ses manières de procéder » qui expliquent que ces informations n'ont pas été transmises à Québec lors des vérifications d'habilitations qui ont précédé les nominations de M. Picard à ces postes importants de la fonction publique.

« C'est profondément inquiétant. Il faut que la SQ s'explique [et] on attend des réponses », a-t-elle affirmé.

Questionné sur la fiabilité des vérifications d'habilitation sécuritaire, Stéphanie Vallée a indiqué qu' « il y a actuellement des vérifications en cours. Vous me permettrez d'attendre de voir exactement ce qui s'est produit, ce qui explique l'absence d'informations dans les dossiers avant de commenter davantage. On doit vérifier ce qui s'est produit dans le cas précis avant de porter un jugement sur le processus dans son ensemble. Parfois, il peut survenir une situation particulière, une erreur dans un dossier ce qui n'entache pas le processus pour l'ensemble des dossiers. Il arrive très souvent que les habilitations sécuritaires permettent de présenter des problématiques potentielles. »

Camil Picard est remplacé par Me Philippe-André Tessier comme président par intérim. M. Tessier a été nommé à la fin de 2017 vice-président de la CDPDJ. Avec le congé forcé de Tamara Thermitus et le départ de M. Picard, Me Tessier était le seul encore disponible à la direction de la commission, formée par un président et deux vice-présidents.

Tôt jeudi matin, la Coalition avenir Québec (CAQ) réclamait que Camil Picard quitte son poste, alors que la députée caquiste Geneviève Guilbault demandait au gouvernement de « trouver une nouvelle personne » pour remplacer la présidente Tamara Thermitus, présentement en arrêt de travail pour une durée indéterminée et qui est visée de son côté d'allégations d'abus d'autorité, de mauvaise gestion et de manque de respect envers du personnel.

« À la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, une crise n'attend pas l'autre. (...) Nous voilà avec quelqu'un qui aurait fait l'objet (...) d'allégations qui sont graves. Cette personne ne peut pas rester en poste », a dit Mme Guilbault ce matin dans une mêlée de presse à l'Assemblée nationale.

« C'est très inquiétant. Le gouvernement doit trouver une façon d'être capable de resserrer et raffiner les façons de faire des vérifications sécuritaires », a dit la députée caquiste.

« Il faut absolument avoir une façon d'être capable d'obtenir une information aussi sensible, aussi névralgique, sur les personnes à qui on s'apprête à offrir une charge publique aussi importante », a-t-elle poursuivi.