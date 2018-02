 Week-end fatal en motoneige: des questions sans réponses 

Audrey Ruel-Manseau

La Presse La Presse Suivre @aruelmanseau Encore deux. Deux motoneigistes qui ne rentreront jamais à la maison. De bons vivants qui mordaient à pleines dents dans la vie et qui y ont laissé la leur sur les sentiers de motoneige en fin de semaine. Depuis le début de l'hiver, 17 motoneigistes sont morts au Québec et deux n'ont toujours pas été retrouvés. Est-ce que la sécurité est défaillante sur les sentiers? Non, en croit la famille de l'une des victimes et la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ).

«Sa femme le suivait en arrière. Il lui a dit : "Suis-moi, on rentre à la maison." Il était tard et il voulait la protéger en allant moins vite. Il roulait peut-être bien à 40 ou 50 km/h. Un moment donné, sa femme l'a perdu de vue. Ils l'ont retrouvé dans une curve, à côté d'un arbre», raconte Régis McNicoll, frère de Mario McNicoll. Ce dernier a perdu la vie dans la nuit de vendredi à samedi, près de La Malbaie, dans Charlevoix. L'enquête confirmera le cours des événements. En attendant, la famille de M. McNicoll, nouvellement grand-père et si fier de l'être, est convaincue qu'il n'a pas fait preuve d'imprudence ou de témérité. «L'hiver, toutes les fins de semaine, il partait avec ma mère et des amis faire du skidoo et l'été, c'était pareil, mais en moto», raconte sa fille Amélia, dévastée d'avoir perdu «le meilleur homme sur la terre, pour qui la famille comptait plus que tout au monde». «Mon frère, c'est un habitué. Il a des machines depuis longtemps, c'est un bon chauffeur. La preuve, c'est qu'il s'est mis devant sa femme pour lui ouvrir le chemin tellement qu'il est prudent. Et c'est arrivé pareil...», raconte Régis. Lui aussi motoneigiste expérimenté, il croit que les conditions sont imprévisibles et que les récentes pluies ont rendu les courbes particulièrement glissantes et dangereuses. «Même avec du monde d'expérience, on ne le sait jamais d'avance. On peut rouler à 30 km/h et on arrive dans une courbe glacée et ça ne freine pas pantoute. Je ne sais pas on doit être combien à l'avoir échappé belle dans une courbe et à s'être dit : "Crime, j'ai été chanceux sur ce coup-là."» Tout comme le frère de M. McNicoll, Johanne Poulin, une femme de 56 ans de Sainte-Julie, n'a pas eu cette chance. Samedi après-midi, elle a été éjectée de sa motoneige dans un sentier de Laurierville, dans le Centre-du-Québec. Cette «infirmière toujours souriante», «cette femme toujours de bonne humeur et gentille» est devenue la 17e personne à perdre la vie en motoneige cette saison.

Agrandir Mario McNicoll et sa fille Amélia. FACEBOOK