Desjardins réévalue le dossier de Samuel Archibald

« Desjardins reconnaît la maladie mentale comme invalidante et est particulièrement sensible à cette cause. D'ailleurs, comme assureur collectif, nous accompagnons chaque année des milliers de personnes en favorisant d'abord le traitement et la santé, puis le retour au travail en respectant les capacités, les limitations et le rythme de chacun », écrit le Mouvement Desjardins par voie de communiqué.

« Près de la moitié de nos dossiers d'assurances collectives sont des cas d'invalidité et le taux de refus pour les cas de santé mentale se situe sous la barre des 5 %. (...) Desjardins a pris connaissance de la lettre ouverte de Samuel Archibald publiée dans La Presse+ le 11 février. Nous sympathisons avec sa situation et, comme ce dossier n'a jamais fait l'objet d'une réévaluation, nous avons rapidement mis en branle un processus de révision hier », poursuit-on.

La lettre ouverte de Samuel Archibald est partagée abondamment depuis quelques jours sur les réseaux sociaux.

« Depuis plusieurs mois, a-t-il écrit, je me bats, avec l'assistance mollassonne de mon service de ressources humaines, contre ma compagnie d'assurances (Desjardins Assurances générales, pour ne pas la nommer) qui refuse de me verser des prestations d'invalidité du régime auquel je cotise depuis mon entrée en fonction à l'UQAM en 2009. [Mon] assureur a appris que certaines activités que j'organise et anime continuaient à rouler durant mon congé (mes étudiants sont très autonomes) et que je continuais à superviser certains de loin en loin (les étudiants que je supervise deviennent toujours, à un quelconque degré, des amis ; c'est difficile de leur raccrocher au nez) », a écrit l'auteur.

« Partant de là, ils ont ouvert une enquête en bonne et due forme et appris ainsi que j'étais allé lire des poèmes à la radio et niaiser 10 minutes à la télé, parlé à des étudiants de cégep et que j'avais publié un texte dans La Presse pour l'Halloween. Ils ont aussi utilisé ce nouveau truc qui consiste à éplucher les pages Facebook et Instagram de l'assuré afin de démontrer, preuves à l'appui, en cas de poursuite, qu'il n'est pas dépressif (...) », poursuit-il.

« En jugeant les maladies mentales à l'aune du critère simpliste de type : "Si t'es capable d'éplucher une patate, t'es capable d'opérer un restaurant", les assureurs comme Desjardins contribuent chaque année à la détresse et à la détérioration de vie de beaucoup de personnes. Je ne sais pas combien nous sommes, mais j'aimerais beaucoup le savoir », écrit également M. Archibald.