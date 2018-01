 Un professeur de McGill soupçonné d'espionnage par le FBI 

Le FBI, la police fédérale américaine, aurait identifié un espion chinois à l'Université McGill, selon ce qu'a appris La Presse. Un professeur agrégé aurait utilisé un laboratoire de l'établissement dans le cadre d'un complot pour voler une technologie militaire américaine utilisée dans les radars et les brouilleurs d'ondes, croient les enquêteurs.

«C'est un malentendu. Nous sommes seulement des chercheurs, nous faisons de la recherche», s'est défendu Ishiang Shih, joint par La Presse hier.

Professeur agrégé au département de génie, chercheur réputé, bénéficiaire de plusieurs fonds de recherche, titulaire de nombreux brevets et conférencier couru, il n'est accusé de rien pour l'instant. Mais il dit avoir déjà commencé à se chercher un avocat.

Vendredi dernier, de gros véhicules utilitaires sport noirs de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) se sont stationnés devant une maison qu'il possède à Brossard, avenue Auteuil. Des policiers sont entrés et ont fouillé les lieux, puis saisi des documents. La maison, située à quelques rues de la résidence familiale d'Ishiang Shih, est utilisée officiellement comme bureau pour la firme de recherche et développement JYS Technologies, dont M. Shih et sa femme sont les seuls actionnaires.

«Il y avait une police dans l'entrée et des grosses camionnettes noires. Je ne les connais pas [les propriétaires de la maison], mais je sais qu'il y avait pas mal de personnes qui entraient et sortaient de là», a raconté Gérard Lauzé, un voisin qui a assisté à l'opération.

La GRC a dit être sur place pour prêter assistance au bureau du FBI à Los Angeles dans le cadre d'une enquête concernant le vol de secrets technologiques.

Au moment même où les policiers canadiens fouillaient la maison du chercheur brossardois, des agents du FBI passaient à l'action au sud de la frontière et procédaient à l'arrestation de son frère Yi-Chi Shih, titulaire d'une maîtrise en génie de l'Université d'Ottawa et professeur adjoint en génie à l'Université de Californie à Los Angeles.

Une question de sécurité nationale

Dans un communiqué, le procureur fédéral américain Nicola T. Hanna a indiqué que l'enquête concernait un complot pour dérober une technologie névralgique vitale non seulement pour les intérêts commerciaux des États-Unis, mais aussi pour ses intérêts militaires. Il a confirmé que les suspects avaient réussi au moins en partie à envoyer des secrets en Chine.

«L'information très sensible pourrait aussi être utile à des adversaires étrangers qui pourraient utiliser la technologie pour améliorer ou développer des applications militaires qui seraient néfastes pour notre sécurité nationale.»

Yi-Chi Shih, 62 ans, est accusé de complot et d'infractions liées à l'exportation illégale de technologie sensible à usage militaire. Il demeure détenu et, s'il est déclaré coupable, fait face à 25 ans de prison.

Des documents judiciaires déposés en cour en Californie et consultés par La Presse détaillent la vaste enquête du FBI et son volet canadien.

Né à Taiwan et devenu citoyen américain en 1989 peu après ses études à Ottawa, Yi-Chi Shih habite une partie de l'année à Los Angeles et une partie de l'année en Chine, selon les enquêteurs américains.

Après avoir travaillé pour différents fournisseurs du département de la Défense américain, il est devenu président de CGTC, entreprise chinoise dont le siège est à Chengdu et qui est connue pour participer avec le gouvernement chinois au développement d'armes de pointe comme des systèmes antimissiles et de guidage de tir, selon les autorités américaines.

CGTC avait été placée sur une liste noire du gouvernement américain parce qu'elle était soupçonnée d'être «impliquée dans la fourniture illicite de marchandises et de technologies pour des usages militaires non autorisés en Chine».