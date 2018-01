À vos crampons et vos pelles... encore!

Pluie verglaçante, pluie et tempête de neige... les déplacements risquent d'être, encore une fois, chaotiques mardi. La grande région de Montréal doit recevoir entre 10 et 15 mm de pluie verglaçante, alors que Québec et les environs attendent jusqu'à 40 cm de neige. Les fermetures d'écoles ainsi que les départs en avion et en train sont par conséquent à surveiller ce matin.

Les précipitations ont commencé lundi soir. La neige qui tombait sur Montréal et les environs en fin de journée s'est mêlée au grésil en soirée et devait se transformer en pluie verglaçante durant la nuit. Une pluie qui continuera de recouvrir d'une croûte de glace la vallée du Saint-Laurent et de l'Outaouais durant une partie de la journée.

«Pour le sud-ouest de la province, ça risque de continuer au moins le matin et peut-être toute la journée. Il y a des endroits qui recevront 10 mm, peut-être jusqu'à 15 mm», a expliqué Michael Elliott, météorologue à Environnement Canada.

«Ça se peut que ça continue jusqu'en soirée, selon les températures. On pense à Laval, l'est de l'île de Montréal, Repentigny... qui risquent de recevoir du verglas plus longtemps.»

Au sud-est de Montréal, soit la zone située entre la frontière américaine, la vallée du Richelieu et l'Estrie, la pluie verglaçante devrait laisser place à la pluie dès mardi matin.

Tempête hivernale ailleurs au Québec

L'est du Québec doit de son côté recevoir une importante bordée de neige. À partir de la Mauricie en allant vers Québec, le Saguenay - Lac-Saint-Jean, la Basse-Côte-Nord et la Gaspésie, les précipitations tomberont en neige. Des quantités de 20 à 40 cm sont attendues au cours de la journée.

«En termes de quantité, ceux qui risquent d'en recevoir le plus sont les gens de Charlevoix en allant vers l'est et la Côte-Nord», affirme M. Elliott.

Bien que dame Nature semble hyperactive depuis le début de l'hiver, le météorologue ne s'étonne pas outre mesure du phénomène actuel.

«C'est une dépression du Colorado, un type de dépression qui se forme près des Rocheuses américaines. Ça fait partie des systèmes de dépression qu'on voit assez souvent en hiver, observe le spécialiste. C'est certain qu'en termes de quantité pour la pluie verglaçante, on constate que ce n'est pas seulement transitoire. C'est quand même sur une période assez longue.»

On peut s'attendre à un dégagement sur l'ensemble de la province à compter de mercredi et pour les jours suivants. Le prochain système dépressionnaire n'est pas attendu avant dimanche. D'ici là, les températures devraient osciller autour des normales de saison avec des maximums autour de -7 et -10 degrés Celsius.

Vols annulés

Déjà en soirée, des vols entre Montréal et Toronto, Vancouver ou encore Rouyn-Noranda étaient annulés. Il en était de même pour des vols prévus mardi en matinée.

Le Réseau de transport métropolitain, qui a connu de nombreux ratés en début d'année sur l'ensemble de son réseau de trains de banlieue, a voulu rassurer sa clientèle.

«En prévision des conditions météorologiques qui s'annoncent difficiles demain, nos équipes sont à pied d'oeuvre», pouvait-on lire, lundi soir, sur le compte Twitter de l'organisation.