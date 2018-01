 Circulation: les conditions s'améliorent sur les routes du Québec 

>>> Consultez les avertissements en vigueur sur le réseau routier québécois

Des tronçons de route à l'est de Rivière-du-Loup demeuraient toutefois difficiles ou étaient encore complètement fermés. C'était entre autres le cas pour l'autoroute 20 entre Rivière-du-Loup et Cacouna, et de la route 132 vers Le Bic.

«Ce sont surtout les tronçons aux abords du fleuve qui causent des problèmes», explique la technicienne en information du ministère des Transports, Manuela Gingras. «Il y a des vents qui réduisent la visibilité et la présence de lames de glace fait obstacle. Les conditions vont cependant en s'améliorant dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie.»

À l'est de Mont-Joli vers la péninsule gaspésienne, la route était enneigée, mais praticable. Le scénario est semblable sur la Côte-Nord où les routes 138 et 389 étaient rouvertes, mais couvertes de neige par endroit. «La visibilité est bonne pas mal partout sur la Côte-Nord», a ajouté Mme Gingras.

Un secteur de la Montérégie demeurait problématique pour les automobilistes, samedi en après-midi, notamment sur la route 209 dans les secteurs Franklin et Saint-Constant. «C'est vraiment un petit secteur qui est encore touché par de la visibilité réduite et la présence de lames de neige», indique Manuela Gingras.

Difficiles pour les traverses

La Société des traversiers du Québec a annulé samedi sa traverse reliant Matane-Baie-Comeau-Godbout entre la Côte-Nord et la Gaspésie. Le service de traversier entre Québec et Lévis est aussi suspendu jusqu'à nouvel ordre en raison de la présence de glace. Pour la traverse entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine, les départs s'effectuent au 30 minutes.