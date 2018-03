 L'islamophobie au Québec due à une «crise d'identité», dit un professeur 

Le Soleil

La montée de l'islamophobie au Québec découle d'une «crise d'identité non résolue et à la peur de ne plus exister comme peuple ou comme culture», estime un professeur d'anthropologie de l'Université Laval. Dans les circonstances, estime Abdelwahed Mekki-Berrada, le musulman est devenu, au même titre que le Juif ou le Noir d'une autre époque, le «symbole de l'étranger érigé en menace existentielle».