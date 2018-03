 Plus de 3000 raccompagnements pour la première soirée de Nez rouge 

La 34 e Opération Nez rouge s'est mise en branle vendredi soir, et plus de 3000 raccompagnements ont été effectués à travers le Québec.

L'opération se tient cette année dans 61 communautés de la province jusqu'au 31 décembre.

L'an dernier, quelque 58 700 raccompagnements avaient été réalisés au Québec.

De concert avec la Société de l'assurance automobile du Québec et le Mouvement Desjardins, Nez rouge sollicite toujours des bénévoles. Bon an mal an, quelque 40 000 bénévoles participent à l'opération. Les formulaires d'inscription sont disponibles sur internet.

Vendredi soir, ils étaient plus de 2600 à offrir leurs services bénévolement.