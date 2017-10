 Montréalais disparu au Pérou: Apple et Amazon fournissent les données à la police 

La famille du Montréalais Jesse Galganov, disparu au Pérou il y a bientôt un mois, vient d'avoir un coup de pouce d'Apple et d'Amazon dans ses recherches pour retrouver le jeune homme de 22 ans. Les deux entreprises ont accepté de fournir à la police péruvienne des informations confidentielles contenues sur ses appareils électroniques.

Alisa Clamen, la mère de Jesse Galganov, implorait Apple, T-Mobile et Amazon de lui fournir les dernières informations GPS enregistrées par le iPhone et la tablette Kindle de Jesse Galganov avant sa disparition près de la ville de Huaraz. «Nous sommes heureux d'apprendre qu'Amazon et Apple ont fourni l'information directement à la police péruvienne en réponse à la demande de cette dernière. Nous sommes confiants que ces nouvelles informations nous aideront à trouver Jesse», a affirmé Mme Clamen, qui est actuellement au Pérou pour participer aux recherches.

Voyageant seul, Jesse Galganov partageait en temps réel avec sa mère sa position grâce à l'application «Find my friend», qui permet un suivi GPS assez approximatif des personnes qui activent l'application. La famille demandait d'avoir accès aux dernières données GPS exactes enregistrées par le téléphone et l'application avant de ne plus donner signe de vie.

«Comme nous le faisons toujours dans le cadre de demandes d'urgences provenant des forces de l'ordre, nous avons immédiatement répondu dans ce cas-ci à la requête légale d'information provenant des autorités américaines, canadiennes et péruviennes. Nous savons que chaque seconde compte dans de telles circonstances, c'est pourquoi nous avons une équipe dont la tâche est de répondre 24 heures sur 24 à ce genre de requête, n'importe où dans le monde», a affirmé Apple dans un communiqué transmis à La Presse.

Selon Mme Clamen, seul T-Mobile, le fournisseur de téléphonie mobile utilisé par Jesse Galganov au Pérou, n'a pas répondu aux demandes de divulgation faites par la police péruvienne.

M. Galganov s'apprêtait à commencer un trek sur une piste balisée près de Huarez quand il a disparu. La famille n'écarte pas la possibilité qu'il s'agisse d'un enlèvement. Elle offre une récompense de 10 000 $ à quiconque pourrait fournir de l'information permettant de retrouver Jesse.