Après le soleil, les orages

Des pluies torrentielles, de la grêle et de forts vents pourraient s'abattre sur certains secteurs en après-midi.

Les régions à l'est de la métropole ne sont pas touchées par cette veille.

«Ça ne devrait pas être aussi intense que la semaine dernière. Mais des orages pourraient générer de la grêle de deux à quatre centimètres et de bonnes averses. Pour l'instant, nous observons des cellules qui se trouvent dans les régions de Massena, dans l'État de New York, et de Cornwall, en Ontario. Tout ça s'en vient vers chez nous, mais ça passe assez rapidement. Il y a un système plus stagnant près du Pontiac, en Outaouais, qui devrait laisser plus d'eau dans ce secteur», explique Bruno Marquis, d'Environnement Canada.

La semaine dernière, de très forts vents, et même une tornade à Hébertville au Lac-Saint-Jean, ont causé de lourds dommages dans différentes régions au nord du fleuve Saint-Laurent.

Cette fois, les cellules orageuses devraient plutôt mettre le cap sur les Maritimes, après leur passage au sud du Québec.

Plus de détails à venir.