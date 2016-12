 Tempête dans l'est du Québec: les régions côtières en état d'alerte 

Les régions côtières de l'est du Québec sont soumises à une alerte depuis hier avec le passage d'une forte tempête qui devait laisser jusqu'à 50 centimètres de neige.

Les dégâts possibles des marées hautes de la nuit dernière et d'aujourd'hui sont à surveiller alors que les forts vents et la pression atmosphérique très basse se combineront pour créer des niveaux d'eau élevés le long des côtes du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord.