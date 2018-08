Christian Jodoin, Rougemont

Les Québécois éliront un nouveau gouvernement le 1er octobre prochain. D'ici là, La Presse a voulu sonder l'état d'esprit des électeurs. Nos journalistes et nos photographes ont été à leur rencontre dans 100 villes différentes dans toutes les régions du Québec. Découvrez ce que les électeurs ont à dire.

Plus ou moins.

Gâter les enfants et les petits-enfants et m'installer les deux pieds dans l'eau, au bout d'un quai.

Une occasion. On est chanceux. Tous les espaces verts qu'on a, c'est incroyable. C'est grand, le Québec, c'est un immense terrain de jeu pour la chasse, la pêche, l'agriculture.

J'avoue qu'ici, à Rougemont, c'est bien. On connaît tout le monde, c'est un petit village parfait. Je n'ai rien à reprocher.

Si vous pouviez vivre dans une autre ville du Québec, laquelle serait-ce, et pourquoi ?

Jean Lapierre. Parce qu'il était aimé, ce gars-là. C'était un gars du peuple. On l'écoutait, on avait confiance en ce gars-là.

