Suivez votre guide dans les dédales du Vieux-Montréal et aventurez-vous dans les lieux obscurs du Red Light. Découvrez, encore, les grandes épidémies et les autres malheurs qui ont frappé la ville ou explorez l’ancien secteur industriel du Sud-Ouest et ses airs de jazz. À moins que vous ne souhaitiez en apprendre davantage sur la Petite Italie ou sur le quartier ouvrier francophone, ou alors sur les femmes qui ont façonné Montréal…

Isabelle Morin

La Presse

Autant de thèmes – et il y en a davantage – qui seront explorés par Guidatour, du 1er mai au 31 octobre, dans des parcours guidés conçus pour faire découvrir Montréal à ses citoyens et soutenir le tourisme local.

« Visite ton île » propose en tout 15 visites à pied qui sortent des sentiers battus, d’est en ouest, dans différents quartiers de Montréal. Elles s’ajoutent à la programmation habituelle : la découverte du Vieux-Montréal, ses fantômes et les murales de la ville.

> Pour en savoir plus