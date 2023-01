Plus que de la chasse et de la pêche dans les pourvoiries

Depuis toujours, on associe les pourvoiries à la chasse et à la pêche. Toutefois, elles sont de plus en plus nombreuses à offrir des activités de plein air, comme le kayak, la randonnée pédestre et la raquette. Leur but ici est d’attirer une nouvelle clientèle et de rester ouvertes toute l’année.