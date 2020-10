L’Association canadienne des guides de montagne s’ouvre au Québec

L’Association canadienne des guides de montagne (ACGM) est essentiellement présente en Colombie-Britannique et en Alberta. C’est un peu par tradition. C’est beaucoup en raison de la géographie : les belles grandes montagnes, on les retrouve surtout dans l’ouest du pays. L’association a cependant commencé à établir des contacts avec l’est du pays, et notamment avec le Québec.