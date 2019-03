 Atterrissage d'urgence d'un avion d'Air Transat: deux blessés légers 

Un Boeing 737-800 de la compagnie Air Transat a dû effectuer un atterrissage d'urgence à 8 h 30 samedi matin « en raison d'indications de fumée dans la soute » à l'aéroport Newark, dans le New Jersey.

Deux personnes auraient subi des blessures mineures, qui ne sont pas liées à la fumée, a indiqué dans un courriel Steve Coleman, porte-parole de l'Autorité portuaire du New York et du New Jersey. Les 189 passagers ont été évacués à l'aide de glissades d'évacuation.

La Federal Aviation Administration a indiqué qu'un « possible incendie » avait causé l'atterrissage d'urgence du vol TS942 à Newark.

L'appareil avait quitté Montréal et se dirigeait vers Fort Lauderdale et transportait 189 passagers. Un autre appareil sera envoyé sous peu pour effectuer la reprise du vol vers la Floride, a précisé la porte-parole d'Air Transat Debbie Cabana.