KLM et Transat, les plus ponctuels

Le magazine Protégez-vous a sondé plus de 2500 consommateurs québécois et a étudié les données de l'Official Airline Guide sur la ponctualité des sociétés aériennes pour établir un palmarès des meilleurs transporteurs qui desservent le Québec.

Pour les vols vers l'Europe, c'est KLM qui remporte la palme avec la qualité du service et des repas et une très grande ponctualité. Pour les vols vers le Sud et l'Europe, Air Transat se démarque avantageusement alors que Sunwing se retrouve en dernière position avec une ponctualité problématique. Air Canada se glisse entre les deux.

On trouve les détails dans le numéro de mars 2019 du magazine de consommation.