L'hiver en VR

Les véhicules de Van Life Mtl sont en fait des fourgons Ram ProMaster qui ont été isolés et convertis pour en faire de véritables véhicules récréatifs. La structure du camion n'est toutefois pas modifiée, ce qui permet une excellente étanchéité, une condition essentielle par temps froid.

«C'est parfaitement viable pour des températures hivernales normales, nous a assuré David Vachon, propriétaire de la petite entreprise de l'arrondissement de LaSalle. On peut camper par temps encore plus froid, mais il faut s'adapter en conséquence. Il faut notamment installer des isolants dans les fenêtres et le système d'eau doit être purgé.» On s'approvisionne alors en eau potable en branchant directement des bouteilles de 18 L à la pompe installée sous l'évier, une opération toute simple.

La conjointe de David Vachon, Naïma Gagné, l'a d'ailleurs expérimenté elle-même le mois dernier à l'occasion d'un voyage en Ontario. «On a passé deux semaines dans la van et je peux dire que ç'a été le plus beau voyage de ma vie, très significatif parce que c'était avec ma fille et ma mère, nous a indiqué la jeune femme de 30 ans. On a vécu les premières neiges de l'année avec des températures entre - 5 °C et - 10 °C et c'était très confortable. En fait, le chauffage est si efficace qu'on a dû ouvrir la trappe au plafond tellement il faisait chaud à l'intérieur.»

Van Life Mtl fait appel aux mêmes systèmes de chauffage qui sont utilisés dans les couchettes des poids lourds. «C'est une fournaise à essence qui est alimentée par le réservoir du véhicule, a expliqué David Vachon. C'est très économique et très performant pour l'espace que ça occupe. En comparaison, laisser tourner le moteur du véhicule pour alimenter la chaufferette entraîne une consommation d'essence de 4 L à l'heure alors que notre système consomme 1 L en 10 heures. En gros, ça coûte 3 $ par jour pour chauffer notre van.»

Design contemporain

L'idée de démarrer Van Life Mtl est venue à David à la suite de sa rencontre avec Naïma, qui en connaît un bout sur les véhicules récréatifs. «Avec mes parents et mon frère, on a vécu une vie de nomades à temps partiel pendant presque 10 ans en voyageant dans un autobus scolaire converti, nous a-t-elle appris. J'ai aussi voyagé en Westfalia, alors je sais ce qui va bien en fonction de l'espace.»

«Nos véhicules sont plus beaux que ceux de la concurrence et sont plus pratiques qu'un West, qui est insupportable même si ça fait de superbes photos!»

De son côté, le jeune homme d'affaires de 33 ans - qui possède entre autres une entreprise de fabrication de meubles en bois recyclé - avait déjà tâté de la modification de véhicules. «À 16 ans, je me suis acheté un Ford Econoline E250 que j'ai transformé en "panel", nous a-t-il raconté. L'intérieur était en poil, j'ai installé une télé avec mon Nintendo, tout le monde aimait ça, j'ai même fabriqué une terrasse sur le toit! Mais comme la vie avance, je l'ai vendu parce que je voulais ma Golf GTI comme tous les jeunes. Jusqu'au moment où j'ai rencontré Naïma, qui m'a remis ça en tête...»

Le couple s'est ensuite inspiré des tendances déco du jour pour créer un habitacle chic et contemporain en utilisant des matériaux robustes et une quincaillerie de qualité. La finition et l'assemblage, réalisés à la main, sont également très soignés.

Jusqu'à maintenant, peu de véhicules ont été construits - quatre ont été vendus et deux autres ont été commandés alors que trois sont destinés à la location. Il s'agissait toutefois de tests fonctionnels qui ont permis de déterminer le modèle d'affaires de l'entreprise, qui misera d'abord et avant tout sur la location, avec ou sans option d'achat. «Notre modèle 2019, qui sera lancé au printemps, est le fruit des essais, mais aussi des suggestions de nos clients, nous a dit Mathieu Lambert, directeur des opérations. Quand on vend un véhicule, on a les commentaires d'une seule personne, quand on le loue, on en a 50.»

Il reste qu'il sera sans doute possible d'acheter les véhicules de Van Life Mtl chez certains concessionnaires Chrysler en vertu de partenariats négociés à la pièce - les démarches sont bien entreprises, nous a assuré David Vachon.

En bref

Modèles: Ram ProMaster à 2, 4 et bientôt 6 places

Moteur: À essence V6 3,6 L

Transmission: Automatique à roues motrices avant

Location: À partir de 245 $/jour (minimum 4 jours - 200 km/jour)

Prix: De 80 000 à 105 000 $ à l'achat

https://www.vanlifemtl.com/