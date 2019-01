 Paris: belle fréquentation des musées et sites touristiques en 2018 

Dans la foulée du Louvre, les musées et monuments parisiens, du Centre Pompidou à l'Arc de triomphe, ont affiché pour l'année 2018 de belles fréquentations et même plusieurs records, bénéficiant de la reprise du tourisme international dans la capitale.

Aussi bien au Centre des monuments nationaux (CMN), à la Réunion des musées nationaux (RMN) qu'à Paris-Musées (musées de la ville de Paris), on se félicite d'un bon cru 2018, malgré quelques samedis de fermeture en raison des manifestations des «gilets jaunes» et la rénovation de plusieurs musées. La menace terroriste avait contribué à réduire les années précédentes le nombre d'étrangers visitant la capitale.

Parmi les facteurs expliquant cette fréquentation en hausse dans les lieux culturels, Philippe Bélaval, président du CMN, cite «une excellente tenue du tourisme français et étranger en France» et «le fait qu'on n'ait jamais parlé autant de patrimoine», avec notamment la mission de Stéphane Bern et le loto dédié. Mais la crise mondialement médiatisée des «gilets Jaunes» fait «peser une inconnue» pour l'an prochain, dit-il à l'AFP.

Les séjours touristiques avaient battu des records en Ile-de-France au premier semestre grâce aux visiteurs étrangers, Américains, Britanniques, Allemands et Chinois en tête. La fréquentation globale et celle de sites importants, comme la Tour Eiffel, n'ont pas encore été communiquées, l'impact «gilets jaunes» devant être mesuré.

Musée le plus visité au monde, le Louvre avait ouvert la danse en annonçant triomphalement avoir dépassé la barre des dix millions de visiteurs (+ 25 %). Mais il n'est pas le seul plébiscité.

L'Arc de triomphe est resté très fréquenté avec 1,6 million de visites (+6,36 %), malgré les fermetures et les dégradations commises par des manifestants le 1er décembre.

Le Panthéon a enregistré une augmentation de 19,07 % avec 859 600 visites, bénéficiant notamment de l'entrée de l'ancienne ministre Simone Veil. La Sainte-Chapelle, avec 1,27 million de visites (+ 19,81 %) a connu un succès inattendu. Ces monuments sont gérés par le CMN, qui a dépassé, pour la première fois de son histoire, la barre symbolique des 10 millions d'entrées à Paris et en France (dont 1,4 m pour le Mont-Saint-Michel, site le plus visité hors région parisienne).

Américains et Chinois

Le Centre Pompidou, qui abrite une des deux collections les plus importantes d'art moderne et contemporain au monde, a affiché, avec 3,5 millions de visiteurs, une fréquentation en augmentation globale de +5 % (+18 % pour ses collections permanentes).

Observant que les étrangers - seulement 40 % des visiteurs - ne le connaissent pas assez, le premier musée d'art moderne français avait lancé à l'automne une vidéo humoristique très suivie sur le net.

Le château de Versailles a reçu 8,1 millions de visiteurs (+6 %), dont 79 % d'étrangers. Comme au Louvre, Américains et Chinois ont été les plus nombreux.

Au Grand Palais, 1,1 million de visiteurs sont venus voir des expositions prestigieuses, de Gauguin à Michael Jackson. Et le musée moins connu du Luxembourg, qui dépend aussi de la Réunion des musées nationaux (RMN), a connu une fréquentation en hausse de 42 % (423 000 visiteurs).

En 2018, le Musée d'Orsay a accueilli 3,2 millions de visiteurs (+3 %). L'exposition Picasso. Bleu et rose, s'est achevée sur un record de fréquentation (670 667 visiteurs).

L'Orangerie a elle aussi atteint un record, le cap du million de visiteurs ayant été dépassé.

En 2018, les musées de la Ville de Paris ont accueilli 3 millions de visiteurs dans un contexte d'ambitieuses rénovations ayant entraîné la fermeture de plusieurs d'entre eux. Les Catacombes, qui se sont dotées d'une nouvelle entrée, ont accueilli 480 000 visiteurs.

À noter, parmi les meilleurs scores, celui du Petit Palais, avec 1,2 million de visiteurs, grâce à une programmation très étoffée d'expositions thématiques.

Le musée de l'Armée aux Invalides, avec 1,2 million (+2,7 %) confirme sa place parmi les musées les plus visités. Et le Palais de la Porte Dorée, avec son accent sur l'immigration, a été davantage fréquenté (+9 %) avec 459 000 visiteurs.