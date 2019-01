Voyages: où aller en 2019?

Panamá

La plus ancienne colonie européenne sur la côte pacifique de l'Amérique célèbre ses 500 ans d'existence en 2019. Dans la capitale Panamá, les festivités vont s'étirer toute l'année, avec des expositions, spectacles, festivals musicaux, dévoilement d'oeuvres d'art public et événements gastronomiques. La fiesta va toutefois culminer le 15 août, jour anniversaire de sa fondation. On promet de la musique, de la danse, des défilés hautement colorés et sans doute beaucoup de bière (de loin la boisson alcoolisée la plus populaire au pays) pour se désaltérer. Feliz cumpleaños!

Quand: toute l'année jusqu'au 15 août

Info: ciudadpanama500.org (en espagnol)

Japon

Pas de Jeux olympiques cette année ni de Mondial de foot. En 2019, la planète sports va plutôt vibrer pour le rugby à XV, dont la 9e Coupe du monde est présentée à l'automne dans plusieurs villes nipponnes. C'est la première fois que l'événement est tenu en Asie. Le Canada a réussi à arracher au repêchage la 20e et dernière place pour le tournoi. L'équipe canadienne se retrouve dans la même poule que les champions en titre, les terribles All Blacks néo-zélandais, ceux-là mêmes qui ouvrent chaque match avec un intimidant haka guerrier... Cet affrontement se tiendra le 2 octobre, à Oita, tandis que la grande finale est prévue le 2 novembre à Yokohama.

Quand: du 20 septembre au 2 novembre

Info: www.rugbyworldcup.com

Paris (France)

L'année 2019 marque le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci. Artiste, architecte, scientifique, le maître italien s'est éteint le 2 mai 1519, dans sa résidence française de Clos-Lucé, dans la vallée de la Loire. Plusieurs musées européens comptent marquer le coup, mais c'est vers le Louvre que tous les yeux seront tournés à l'automne, avec la présentation d'une exposition-événement articulée autour des 22 dessins et surtout des cinq tableaux - dont la célébrissime Joconde - qui font partie de ses collections. Tout ce bruit pour cinq tableaux? Le nombre force l'admiration quand on sait que de nos jours, seulement 17 sont attribués à de Vinci... S'ajouteront d'ailleurs à l'expo d'autres peintures, dessins et sculptures prêtés par divers établissements à travers le monde.

Quand: automne (les dates restent à confirmer)

Info: www.louvre.fr

Berlin (Allemagne)

Le 9 novembre 2019 marquera les 30 ans de la chute du mur de Berlin. Toute l'année, l'événement sera souligné dans la capitale allemande : rétrospectives photo (avant comme après la réunification), spectacle multimédia sur le Berlin des années 90, exposition artistique, concert symphonique de la Berliner Symphoniker (l'Ode à la joie de Beethoven...). Et bonne nouvelle: l'East Side Gallery, qui comprend 1,3 km du mur encore debout, repeint par des artistes internationaux, a été classée monument historique. Le site est donc protégé pour de bon contre les pelles mécaniques des promoteurs immobiliers. Des visites guidées et une exposition sur l'histoire du mur pourraient voir le jour sous peu... Peut-être à temps pour le 30e anniversaire?

Quand: toute l'année

Info: https://www.visitberlin.de/en/events-30th-anniversary-fall-of-the-wall (en anglais)