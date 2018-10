Les invasions d'algues, une fatalité?

Cette année, les algues sont de retour dans le Sud, et plus que jamais. Imprévisibles et malodorantes, elles transforment les plages paradisiaques en mares végétales peu invitantes. Cette situation peut-elle être esquivée? A-t-on des recours si les algues donnent un vague à l'âme à nos vacances?

Quelles sont les régions concernées?

En 2018, les deux zones les plus touchées par des accumulations d'algues sont principalement les Caraïbes, aux prises avec d'importantes quantités d'algues sargasses, et la Floride, qui a reçu des algues rouges sur sa côte ouest et des algues sargasses sur la côte est. La Riviera Maya (côte sud-est du Mexique), la République dominicaine et les Antilles ont été particulièrement exposées.

Peut-on anticiper le dépôt d'algues?

Non. La situation peut changer de façon importante d'une période à l'autre, en fonction des vents et marées. Néanmoins, certains outils et cartes en ligne peuvent nous aider à court terme. Le site Seas Forecast recense et prévoit les mouvements d'algues sargasses dans le golfe du Mexique et les Caraïbes, et donne accès à des caméras filmant en direct les plages, tandis que l'outil Visit Beaches détaille la situation de chaque plage et la présence d'algues rouges en Floride.

Peut-on se faire rembourser?

Les voyagistes prennent généralement soin de faire part de l'éventualité du problème aux clients qui souhaitent se rendre dans les zones concernées. «Ils sont prévenus par nos agents de la potentielle présence d'algues», indique Annie Gauthier, porte-parole pour CAA-Québec. Même chose chez Transat, où un message d'avertissement est affiché sur le site internet du groupe.

Et il ne faudra pas compter sur un remboursement. «On comprend que certains clients peuvent vivre une déception, mais c'est un phénomène qui est hors de notre contrôle et que l'on n'est pas en mesure de prévoir, justifie Debbie Cabana, porte-parole d'Air Transat. Nous n'offrons pas de garantie. Par contre, un client peut demander à changer d'hôtel, sous réserve des disponibilités, et devra assumer la différence tarifaire s'il y en a une.»