Un premier Guide du Routard sur la Guyane

«La Guyane est une destination assez méconnue, intacte et authentique» qui «manquait dans le répertoire du Guide du Routard», a reconnu Philippe Gloaguen, le directeur de la collection (Hachette), lors d'une présentation à Paris.

L'ouvrage de 144 pages est une commande d'Atout France, agence de promotion du tourisme hexagonal, mandatée par le ministère des Outre-mer pour valoriser la destination ternie notamment par l'insécurité et l'orpaillage illégal. En outre, les Accords de Guyane signés en avril 2017 ont mis un terme à plus de cinq semaines de mouvement social, pour réclamer un rattrapage économique et social.

«Le Guide du routard a une telle notoriété qu'il va offrir une clé de visite» du territoire, a expliqué Christian Mantei, Directeur général de Atout France, espérant qu'il permette de «lutter contre les stéréotypes» qui persistent, sur «l'enfer vert» guyanais.

Il espère une hausse de 10 % du tourisme par an, sur un territoire de 83 500 km2 qui compte actuellement un peu plus de 110 000 visiteurs annuels (dont 30 à 40 000 «purs touristes», le reste étant des touristes affinitaires).

La Guyane «intrigue», a expliqué Hélène Duparc, l'auteur du guide. C'est l'occasion «d'expériences dépaysantes», a-t-elle détaillé, comme remonter le cours des fleuves au rythme d'une pirogue, dormir en hamac dans un carbet (habitat traditionnel amérindien), manger du «cochon bwa» grillé lors d'un bivouac, pêcher le Palika (poisson à grosses écailles), ou assister à la ponte des tortues luths... «Une terre d'aventures, mais sécurisée», insiste-t-elle.

C'est aussi une terre de cultures avec un large brassage de communautés (amérindiens, bushinengués, créoles, métropolitains, hmongs, etc.), et d'histoire (allant des roches gravées précolombiennes au développement du spatial, en passant par le bagne), ajoute-t-elle.

Pour la médaillée olympique de natation Malia Métella, ambassadrice de la destination, la Guyane c'est aussi déguster les spécialités culinaires comme le bouillon d'awara (plat traditionnel de Pâques).

«Cela va permettre à la Guyane d'émerger, et de gagner en notoriété» face à d'autres pays spécialistes du tourisme vert, se félicite-t-on au Comité du tourisme de Guyane. Deux autres guides existent déjà sur la Guyane, le Petit Futé, et celui d'un naturaliste guyanais.