Une semaine dans les Alpes, c’est assurément trop peu. En plus du ski et de la fondue, voici huit activités plutôt inusitées à tester.

Paddle yoga sur le lac d’Annecy (l’hiver !)

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Paddle Yoga dans un décor enchanteur

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE. Annecy, baptisée la Venise des Alpes

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Une très jolie ville à découvrir 1 /3





Bien sûr qu’il faut visiter Annecy, se perdre dans sa vieille ville, sous ses charmantes arcades. Voir son château et surtout son palais (le Palais de l’Isle), en fait une ancienne prison. Mais en prime, sachez que cette Venise des Alpes qui a vu Rousseau rencontrer sa madame de Warenz propose depuis peu une activité hivernale hors du commun : le paddle yoga. « Les gens ont cette idée que c’est un sport d’été, or c’est beaucoup plus zen l’hiver, par temps calme », explique Benoît Monren, président du Centre NCY Sup (à qui l’on doit la GlaGla Race, course internationale de SUP). On est ici et sur le lac effectivement quasi seuls au monde, l’eau y est claire et le paysage, impayable. On n’y croyait pas, mais armés d’une combinaison de surf, on n’a effectivement pas eu froid, et notre professeure Élodie Bossuto a réussi à nous arracher plusieurs fières postures. Notre plus inspirant et inspiré guerrier à vie.

Visiter une ferme de reblochon

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE À la ferme des Corbassières, le reblochon est une affaire de famille. Alicia Donzel (18 ans) fait la traite deux fois par jour, dès 5 h 30 le matin.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Yvan, son père Bernard et sa nièce Alicia Donzel, à la ferme des Corbassières

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Jennifer Donzel, quant à elle, s’occupe de faire les fromages, deux fois par jour, directement après la traite, pour un total de 250 quotidiennement. 1 /3





Il y a le très joli musée du reblochon (Le Hameau des Alpes), qui vous expliquera tout de ce délicieux fromage au lait cru à l’origine clandestin : l’histoire de son nom (de blocher, c’est-à-dire traire en patois, et reblocher, traire de nouveau !), sa confection et son appellation contrôlée. Encore mieux ? Visiter l’un des 130 producteurs fermiers de la région. Aller à la source, quoi. S’ils passent l’été en alpage, l’hiver, il est possible d’en visiter quelques-uns, facilement repérables au détour des routes, comme cette ferme des Corbassières, près de La Clusaz, plantée dans un décor à couper le souffle, au cœur de la chaîne des Aravis. Ici, on trait les vaches (50) et on fabrique le fromage (250 par jour) en famille, de père en fils (et en nièce !), et depuis quelques générations. Et on en est aussi très fier !

S’offrir une randonnée en raquette avec un guide

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Seuls au monde, au cœur du col des Aravis

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Vue imprenable sur le mont Blanc, sommet des Alpes avec ses 4807 m 1 /2



Se balader en raquette dans les Alpes, c’est bien. Avec un guide, c’est bien mieux ! Ne serait-ce que parce qu’il vous emmènera hors des sentiers battus (et balisés), aura le flair pour éviter les avalanches et vous aidera à repérer, là, au loin, les petits points noirs qui sont en fait des chamois. Magique, vous dites ? Lors de notre sortie, dans le col des Aravis, en compagnie d’Astrid Marty, de la Compagnie des guides des Aravis (et pour moins de 30 euros par personne, en groupe, la demi-journée), un matin sans trop de nuages, nous avons eu en prime la chance de repérer le mont Blanc, le plus célèbre des sommets de l’Europe, à l’horizon. Vous dire le sentiment de liberté, après une sportive montée, de dévaler ensuite la montagne dans cette poudreuse immaculée.

Faire des longueurs au pied d’une montagne enneigée

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le meilleur après-ski à vie : quelques longueurs au pied des pistes, à la piscine municipale de La Clusaz

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE La Clusaz, très joli petit village alpin

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE. En haut des pistes à La Clusaz 1 /3





Plusieurs hôtels ont ici leur piscine, leur sauna, parfois même un bain de vapeur. On ne crachera pas dessus, évidemment. Mais rien ne vaut une saucette en plein air, avec vue sur la montagne, enneigée de surcroît. C’est ce qu’offre l’espace aquatique des Aravis, en plein cœur du très joli village alpin de La Clusaz (2000 habitants). Sans contredit l’une de nos plus mémorables expériences d’après-ski à vie. À noter que cette piscine municipale, en plus de ses couloirs (25 m) extérieurs (chauffés, mais pas trop), compte un bassin intérieur (surveillé, pour les enfants), une fontaine, un jacuzzi, en plus d’un sauna, un hammam (13 euros l’entrée). Conseil d’amie : allez-y un après-midi, pour ne rien rater de la vue unique sur les massifs.

Redécouvrir le génépi

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le génépi, alcool des Alpes cousin de l’absinthe

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Visite guidée à la Distillerie des Aravis

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Dégustation à la Distillerie des Aravis 1 /3





Si vous pensiez que le génépi, cet alcool des Alpes cousin de l’absinthe, était un digestif du passé, détrompez-vous. Sarah et Romain Gauthier, frère et sœur et enfants de distillateurs, ont racheté récemment la Distillerie des Aravis et lui ont donné un sacré coup de jeune. Visites gratuites, dégustations, tous les prétextes sont bons pour faire redécouvrir cet alcool de plantes confectionné ici selon les règles de l’art et dans la plus pure tradition alpine. Pensez : cueillette en alpage, macération, distillation (dans un alambic baptisé Serge et vieux de 96 ans !) et embouteillage (à la main, bien sûr). Et pour convaincre les plus récalcitrants, on a aussi pensé à des recettes de cocktails à base de génépi (Genepito, mojito à base de génépi ; Yéti, ou Génépi limonade ; ou pourquoi pas Généponche).

Visiter Chamonix et ses bains

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Au creux des montagnes, la petite ville de Chamonix

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Chamonix sans neige, lors de notre passage

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE QC Termes, immense spa sur trois étages, propose quantités de bains, saunas et salles de détente, pour un après-ski réussi. 1 /3





Sise au creux des montagnes, Chamonix, avec tout le domaine skiable qui l’entoure, son aiguille du Midi et sa mer de Glace (malheureusement inatteignables lors de notre séjour pour cause de vents forts), est un véritable petit bijou à visiter. Perdez-vous dans son centre-ville pour admirer son architecture Art déco, ses chics boutiques de ski, ses grands hôtels de ville, ce café Rose du Pont fraîchement rénové qui porte trop bien son nom, sans oublier son église aux vitraux originaux (des skieurs en couleurs !). Et puis, pour finir en beauté, rendez-vous aux QC Termes, un immense spa, à la fois sobre et contemporain, venu d’Italie : piscines, jets hydromassants, hammams, chambres de sels, saunas, bains chauds, froids, il y a tant de pièces, ici, c’en est étourdissant. Mais ô combien ressourçant. (À partir de 56 euros, apéritif, charcuteries et fromages inclus, ces gens savent recevoir !)

Oser l’Ice Floating à Tignes

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE L’Ice Floating, une activité finlandaise d’immersion en eaux froides, étonnamment reposante

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Sur le lac de Tignes, au creux des montagnes

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Ce n’est pas élégant, mais cette combinaison de survie tient heureusement bien au chaud. 1 /3





L’Ice quoi ? Ice Floating, une expérience qui nous vient apparemment de Finlande, ici récupérée à Tignes par l’explorateur polaire Alban Michon (et sa boîte : Évolution 2), à la grande joie des skieurs. En gros : il suffit d’enfiler une combinaison de survie en néoprène (par-dessus votre pantalon de neige) et le tour est joué. Vous pourrez ensuite glisser dans un trou creusé dans le lac et littéralement flotter, tel un ballon gonflé. Non, ce n’est pas élégant, mais oui, c’est étonnamment relaxant (et chaud !). Il s’en est fallu de peu que l’on s’y endorme. Le froid a cependant fini par rattraper nos extrémités au bout d’une bonne demi-heure tout de même à nous assoupir en regardant le ciel. Disons qu’après une journée de ski alpin dans le corps, ça se prend plutôt bien. Dix ans et plus. À partir de 50 euros.

Moment Factory dans les Alpes

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Alta Lumina, premier parcours signé Moment Factory en Europe

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Il est installé aux Gets, petit village alpin non loin de la frontière suisse.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Alta Lumina raconte la légende d’un colporteur de musique des Alpes, en sons et lumières. 1 /3





On n’a pas pu y résister. Il a fallu qu’on aille voir : Alta Lumina, le premier parcours lumineux de Moment Factory en Europe, se trouve ici, aux Gets, craquant petit village alpin non loin de la frontière suisse. S’inscrivant dans la volonté de diversifier les activités touristiques du coin, Alta Lumina raconte la légende d’un colporteur de musique des Alpes, en sons et lumières, donc, au cœur de la forêt. Le parcours est proprement enchanteur, quoiqu’un brin plus court (30 minutes) que ce à quoi Moment Factory nous a habitués chez nous. À noter que lors de notre séjour, le village accueillait en prime la première édition d’un festival d’humour (Montreux Comedy fait du ski, en collaboration avec la Ville de Montreux). Si vous êtes de passage en janvier l’an prochain, faites-vous plaisir et ne ratez surtout pas ce condensé d’humour décalé.

Une partie des frais de ce voyage ainsi qu’une partie des frais de transport vers la France ont été payés par Atout France et Air France, qui n’ont exercé aucun droit de regard sur le contenu de ce reportage. À noter qu’Air France offre deux vols par jour à destination de Paris, l’hiver, avec des correspondances possibles vers Genève et Lyon.