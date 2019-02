Sur la route du kitsch

«On connaît quelques lieux au Québec, mais on a voulu créer cette carte pour permettre aux gens de nous dire ce qu'on retrouve dans leur milieu, explique Caroline Dubuc. On veut aussi inscrire les lieux qui ont déjà existé ou qui ont subi des transformations*. Idéalement, on voudrait tous les recenser.»

Mise en ligne au début de l'année avec une petite poignée d'exemples, la carte Patrimoine Kitsch Québec s'est rapidement retrouvée avec plusieurs dizaines de lieux suggérés par des citoyens. «On y retrouve plusieurs exemples d'architecture mimétique [lieux qui épousent une forme connue]. Il y a aussi des exemples polynésiens, suisses, etc.», dit Caroline Dubuc.

Les créatrices espèrent que cette carte fera découvrir aux néophytes la valeur et l'intérêt du patrimoine kitsch.

«Juste accoler le mot patrimoine à kitsch change la perception des gens. La chose que tu trouvais ridicule ou laide, tout à coup, tu la vois autrement», explique Roxanne Arsenault.

Le succès que remporte la carte jusqu'à maintenant démontre bien que beaucoup de gens s'intéressent au phénomène du kitsch. «Au début, le site crashait souvent, dit Roxanne Arsenault. On recevait jusqu'à 3000 visites par jour. Les gens inscrivent sans cesse des lieux. C'est fascinant!»

Depuis le lancement de leur carte, Roxanne Arsenault et Caroline Dubuc entendent régulièrement dire que des gens veulent l'utiliser pour organiser un road trip. «Quand on regarde la carte, on se rend compte que les routes plus anciennes sont celles qui sont les plus riches en patrimoine kitsch. Je pense à la 132, ou à la 155 qui monte vers La Tuque.»

* Les marqueurs blancs sur la carte indiquent les lieux qui existent toujours. Les marqueurs noirs se rapportent aux lieux qui n'existent plus.

Le top 3 du patrimoine kitsch du Québec